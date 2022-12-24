【東方產評】中美經濟趨背馳　世界重心向東移

雖然美國最新公布的經濟數據勝市場預期，且通脹有見頂迹象，惟從美國企業的裁員潮可以推斷，經濟數據滯後失真，無從反映目前美國經濟正在轉弱的實貌。反觀亞洲之首的中國經濟正逐步走出疫情，復甦在望。如何在包括美國的西方經濟體衰退風潮殺到前，調整資產組合，規避風險之餘，為投資保本生利，實乃當務之急。

美國財長耶倫近期一再強調，美國經濟衰退可以避免，也暫未看到衰退的迹象。不過，當投資者回想起去年耶倫仍在振振有詞指美國通脹僅屬短暫現象，結果今年以來美國通脹卻呈現失控狀態，通脹率創下逾40年高位，可見這位財金官員的判語公信力已大為失分。

雖然近日美國向上修訂第三季國內生產總值季增年率，惟這是滯後數據，並未能反映實況。更能反映經濟景氣走向的是資產價格，近月美股高位受阻，反覆回落；利率高企之下，美國住宅銷量以創紀錄速度下滑，當中11月的二手樓銷量更連跌10個月，創1999年以來最長連跌紀錄。隨着美國經濟數據回軟，踏入明年，經濟在高比較基數效應下更難實現高增長，相信資金流出美國股、樓等主要資產的趨勢將會更加明顯。

除了資產市場表現之外，另一點須注意的乃企業的投資動向。近季以來，不少美國大型企業的盈利增長放緩，原因不外乎是美國激進加息增加營運成本、強美元的匯兌因素下海外收益大打折扣，加上外部市場需求不振等，故企業也得因應生意淡薄而大幅縮減人手，明年就業職位勢將大減，預示就業市場景氣將會來一個大逆轉。企業縮減投資，盈利將持續受壓，產值收縮，股市估值下調，經濟衰退自然也是大機會發生的事情。

再看，美國長、短期國債孳息率曲線倒掛，暗示經濟衰退漸近。事實上，今年以來聯儲局激進加息抗通脹，圖挽公信力，然而此舉不無代價。美國企業如今的行為，在說明經濟增長將無以為繼，且在美國大搞分裂主義下，國際供應鏈持續失序，地緣政治角力令能源價格易升難跌，明年通脹好大機會繼續高企，遠遠未能回復至目標水平，從而形成「滯脹式」衰退，打擊消費和投資。

展望明年，美國經濟將如履薄冰。相對之下，亞洲地區明年將全面進入疫後復甦狀態，人流、物流、資金流正常化下，勢將對今年以來美元獨強的狀態造成資金分流效應。此外，最新日本央行已釋出收緊超寬鬆貨幣政策的意圖，並不利美元走勢，將更進一步推動資金趁美國經濟數據仍然滯後的出貨機會，西去東來，布局新一年的投資機會。

所謂「世界輪流轉」，美國恃着是世界第一大經濟體，大行霸權主義，近日在世界貿易組織裁定美限制香港出口來源地標示中國違規一事上，美國公然反對，足見其視國際規則如無物，是破壞國際秩序之源。各路資金看在眼內，為免成美國固霸的炮灰，得加快去美元化以規避風險，這便化身為西去東來的一股動力，任美國如何霸道，也難逃時代巨輪的推進。