金管局稱首3季銀行稅前少賺11%　上商：明年未見減息空間

香港金融管理局發表最新一份銀行業季度報告，指縱使宏觀環境不明朗及充滿挑戰，本港銀行體系仍保持穩健，銀行資本及流動性保持良好；特定分類貸款比率雖上升，但仍維持在健康水平。

首3季銀行稅前少賺11%

今年首3季零售銀行整體除稅前經營溢利按年減少11.7%，主要受不良資產撥備增加和收費及佣金收入減少有關，但部分跌幅被淨利息收入上升所抵銷。期內，零售銀行淨息差擴闊至1.17%，去年同期為0.98%。

銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的1.1%升至第三季末的1.19%；內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由1.5%升至1.8%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%下降至0.24%，住宅按揭貸款拖欠比率亦由0.05%下降至0.04%。

上海商業銀行高級副總裁兼研究部主管林俊泓認為，今年股市低迷影響銀行非利息收入，但隨着港股近期反彈，對明年非利息收入保持樂觀。壞帳方面，他指本港失業率保持低水平，加上預期加息周期放緩，直言不太擔心銀行的信貸壓力。

林氏又稱，美國就業市場仍然強勁，按歷史經驗，即使工資增長放緩仍需時12至18個月才可傳遞至核心通脹；預期明年底美國通脹仍處於4%以上水平，遠未回落至2%的政策目標，料聯儲局明年上半年將再加息3次，惟幅度減慢至0.25厘，並指「看不到（明）年內有減息的空間。」

他預期，明年港銀會跟隨美國加息步伐，即在上半年分3次上調港元最優惠利率（P息），幅度更進一步降至每次0.125厘，使明年P息或高見6厘水平，並在年內維持。

樓市方面，林稱港銀加息不會對樓價產生過大影響，近期樓市正處於築底階段，加上本地對住宅有剛性需求，恒指近月從底部反彈逾三成亦重振市場信心，預期樓價明年首季見底，全年更有望升5至7%。

分：估內地GDP明年增4.5%

隨着內地當局調整抗疫政策，加上各項支持房企措施陸續出台，令內地經濟出現曙光。不過，樓市低迷及年輕人失業問題等周期性逆風未完全消除，外圍環境轉差亦對內地出口構成影響，但相信明年第三季開始，隨着疫情緩和將有利零售銷售。內房方面，他指整個內房產業鏈佔國內生產總值（GDP）約一成，直言「不跌已能追回落後」，料在低基數效益下，明年中國GDP將增長4.5%。

圖說■林俊泓料，明年港銀會於上半年分3次上調P息。