傳俄國明年買人民幣去美元　只要能源收入可達標...

人民幣應用日廣，尤其是在俄烏戰爭間接推動大宗商品交易去美元化之際，作為美元以外的貨幣，人民幣在國際間的曝光程度愈來愈高。據報俄羅斯打算明年進一步去美元化，開始在外匯市場買進人民幣，前提是來自石油與天然氣的收入須達到預期。

堪比去美元化先軀的俄國，今年進行跨境貿易時，愈來愈傾向使用當地貨幣盧布或人民幣等貨幣交易結算。有數據顯示，該國莫斯科交易所曾出現單日人民幣兌盧比交易量超過美元兌盧比的情況，業界料隨着石油禁運及能源價格上限等制裁實施，相關勢頭將在明年加劇。

外媒消息指，若俄羅斯的石油及天然氣收入超過預算案中估計的8萬億盧布(折合約1,172億美元)，俄羅斯將於明年開始在匯市購買人民幣，旨在減少對西方金融市場的依賴。俄國財長Anton Siluanov表示，該收入水平相當於油價達到每桶62至63美元。據悉俄國央行現時就可買人民幣，但若當地政府開支繼續不變，央行就會保留「彈藥」。

人民幣走勢合理均衡，因背靠一直保持穩健貨幣政策的中國人民銀行。人行周五進行7日期的20億元(人民幣‧下同)，及14日期的2,030億元逆回購操作，單日淨投放達1,640億元人民幣，一周累計淨投放7,040億元，為近兩個月來最多。

不過，今年11月受疫情影響，中國吸外資的增速放慢。內地商務部公布，今年首11個月全國實際使用外資(FDI)金額1.15萬億元人民幣，按年增長9.9%，折合為1,780.8億美元，亦增12.2%，兩項增速均較首10個月顯著放緩，分別減少4.5及5.2個百分點。從來源地看，南韓、德國、英國、日本實際對華投資分別增長122.1%、52.6%、33.1%和26.6%。