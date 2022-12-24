【港股概況】恒指昨跌86點　全周仍漲142點

港股於長假期前缺乏方向，恒指昨低開近300點後迅速收復失地，並在19,500點樓上橫行整固，收市報19,593點，跌86點或0.43%；全周計累升142點或0.73%。

國企指數收報6,642點，跌73點或1.09%；科技指數收報4,124點，跌86點或2.04%。假期前夕，港股成交只有800億元，「北水」經港股通淨買入46.79億元。值得留意的是，下周一、二為聖誕公眾假期，港股下周三才復市。

疫襲礙生產 比亞迪捱沽

高盛看好A股牛市持續

內地股市昨日走軟，滬綜指與深成指分別跌0.28%及0.25%，報3,045點及10,849點。深圳創業板指數跌0.4%，報2,286點。高盛亞洲(除日本外)股票資本市場聯席主管王亞軍表示，自11月開始，A股已出現一個相對較強的牛市信號，預計此波牛市將會持續。

值得留意的是，中央網信辦秘書局及中國證監會辦公廳昨日發布《非法證券活動網上信息內容治理工作方案》，提出在明年3月底前，現有網上涉股市「黑嘴」、非法薦股的信息、帳號和網站平台得到基本處置；於明年6月底前，證券業務必須持牌經營的要求得到落實，網上證券信息內容明顯改善，非法證券活動多發頻發態勢得到有效遏制。