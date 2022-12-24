1周10大驚奇︰負利率時代終結！日圓乃明年最大黑天鵝

日本央行本周突然「放鷹」，意外地放寬了「控制孳息率曲線(Yield Curve Control, YCC)」措施，容許10年期國債孳息率上限升至0.5厘(此前上限為0.25厘)，此舉被視日本放棄負利率政策的先兆。不過，日本在明年若然真的加息，除了會令日圓匯價飆升外，亦可能會觸發「拆倉潮」衝擊全球金融市場，成為明年最大「黑天鵝」事件！

【1、日本明年或改幣策 或引爆資本市場】

今年以來環球主要央行如美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行等都已經步入加息周期。目前在主流經濟體中，只有日本仍採取極寬鬆的貨幣政策，「負利率」令日圓成為最主要的「套息交易」貨幣，繼而衍生出潛在的巨大風險。

所謂「套息交易」，是指投資者借入低息的日圓，並兌換成如美元等高息貨幣，然後投資於相應的高息資產(如美元債券)，以較低的資金成本換取較高的回報；假如日圓繼續貶值，這些交易便能夠「賺價又賺息」。

不過，若日本央行全面改變貨幣政策，日圓便可能會大幅升值，投資者便需要平倉，把手中的外幣資產沽清，重新兌換成日圓還債，以避免匯率帶來的虧損。若屆時日圓升值速度太急，或許引發全球資產市場動盪。

再者，利率極低的日圓是許多企業、機構、投資者獲取低成本貸款的資金供應來源。當日本加息，則意味着借貸成本上升，可能會令一些企業資金鏈斷裂，同時令投資者失去炒賣股票的便宜資金來源，變相令全球資本市場「乾塘」！

【2、高盛料日本下一步撤負利率】

隨着日本通脹率愈來愈高，市場已認定該國的負利率政策難以持續。高盛日本經濟學家Naohiko Baba表示，日本央行的行動表明，其下一步動作可能會是取消負利率政策。

Baba表示，負利率是日本貨幣政策的核心，如果不實現央行的通脹目標就很難取消；不過，取消負利率將增強日本央行孳息率曲線控制政策的可持續性。

【3、大行愈睇愈牛 估金價明年上4000美元】

被喻為是對沖通脹和經濟不穩的黃金，今年來一直在1,700至1,800美元水平上落，就算美國聯儲局息魔來襲亦無礙其表現，全年埋單計表現料可跑贏股市。展望明年走勢，不少大行仍向其投下信心一票。其中，瑞士亞洲資本(Swiss Asia Capital)預期，明年金價將衝上每安士4,000美元，換言之較盛寶早前看的3,000美元還要「牛」！

瑞士亞洲資本董事總經理基耶納(Juerg Kiener)在接受外媒訪問時指出，由於明年首季很多經濟體恐面臨「輕微衰退」，央行因而放緩升息步伐，所以即時增加黃金的投資魅力，更直言金價明年升幅不會只有10至20%，而是觸及2,500美元的歷史新高，甚至破頂高見4,000美元。

他又提及，觀乎全球所有央行持有的資產正正是黃金，而此亦是黃金最具吸引力的原因，反映無論央行以至普羅大眾，在通脹居高不下之際，手持黃金乃最好不過的投資組合。

【4、馬斯克︰明年或出現嚴重衰退】

美國企業接連就經濟前景發出警號。億萬富豪兼企業家、電動車企特斯拉(Tesla)創始人兼行政總裁馬斯克(Elon Musk)直言，明年美國經濟可能陷入「嚴重衰退」，勢必影響電動車等高價商品的銷量。

近來不斷拋售Tesla股票的馬斯克，近日重申認為經濟衰退將至的觀點，他更解釋最近之所以頻密地賣股，是為了保留足夠的資金「應對最壞情況。」他同時「承諾」在2025年之前不會再出售Tesla股票。不過，這個「承諾」無太大意義，皆因市場熟知他為人向來反口覆舌，例子是今年8月，他曾表示無計劃出售Tesla股票，結果本月稍早前又再沽貨套現近36億美元。

只不過，他頻頻沽貨的舉動，確實與其看淡經濟的觀點「知行合一」。他說︰「從長期角度來看，一個自然的經濟周期正在發生，坦白講，我們早就應該進入衰退了。」

【5、債王格羅斯：聯儲局倘持續加息 金融市場將迎動盪】

「債王」格羅斯(Bill Gross)接受外媒訪問時表示，若美國聯儲局持續加息，預計美國經濟將遇見「大麻煩」，金融市場會出現動盪。

格羅斯稱，美國政府推出一連串財政支援措施支持經濟，但當這些支援完結時，經濟將陷入溫和衰退，如果聯儲局持續調升利率，衰退可能更嚴重。

他續指，貨幣政策收緊將進一步擾亂資本市場，而利率上升可能讓美國商業物業市場出現危機，面臨違約風險。不過他相信美國住宅按揭情況會較穩健，不會出現如2007、2008年般大跌。

【6、雀巢︰明年下半年通脹才會改善】

跨國食品巨企雀巢(Nestle)財務總監Francois-Xavier Roger坦言，美國經濟可能進入衰退，不斷下跌的航運運費是很好的衰退領先指標。考慮到目前通脹仍然高企，未來6個月的市場環境將變得複雜而艱難。

今年以來，包括雀巢公司在內的許多消費品企業都因為成本上漲而加價，在他看來，通脹可能要待明年下半年才有所改善。

【7、通脹推高糧食價格 英國面臨缺蛋危險】

全球通脹飆升推高蛋農飼養成本，外媒報道，歐美國家紛紛出現缺蛋潮，其中又以英國短缺情況最為嚴重。英國全國農民聯盟(NFU)更警告，雞蛋短缺「可能只是個開端」，由於能源與大宗商品價格飛漲，加上勞動市場短缺，若產蛋成本持續居高不下，未來超市貨架「或難以看見雞蛋的蹤影」。

雖然英國通肚持續飆升，但由於食品零售商存有激烈的價格競爭，使英國生產商成本未能反應在物價上，有英國農民指出，生產商與零售商之間的不公平條款為雞蛋短缺的主要原因。

英國自由放養雞蛋生產商協會(BFREPA)指出，蛋農生產一打雞蛋的成本約為138便士(約13.08港元)，但零售商只支付109便士(約10.33港元)，再以219至410便士(約20.76至38.87港元)出售，直指蛋農幾乎到了「每售出一盒雞蛋就賠錢」的困境。

【8、郭明錤：科技業走向最衰時期 iPhone SE 4或流產】

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體Twitter警告指，幾乎所有主要科技行業都在走向最惡劣時期，並對蘋果公司(Apple)手機生產進行預測。

郭指出，根據其最新調查顯示，Apple可能取消或延遲預計2024年量產iPhone SE 4的計劃，因為中低階iPhone如SE 3、13 mini及14 Plus的出貨持續顯著低過預期，加上SE 4全屏幕設計勢必導致成本及售價上升，故Apple可能需要重新審視SE 4的產品定位及投資回報。此外，減少不必要的新產品開發支出將有助公司應對2023年全球經濟衰退的挑戰。

郭又指，似乎沒有理由對2023年所有主要科技行業感到樂觀，稱據他最新調查指，幾乎所有主要科技行業都在走向最差的時期，例如Apple表現較市場預期弱，電動車及伺服器的基本面也不如市場預期般穩固。

此外，他分享其在今年3月的推文，當時認為2022年的手機市場似乎沒有樂觀的理由，指削減最高端(Apple)和最低端(傳音)品牌的訂單，意味手機行業正面臨結構性挑戰。

【9、美國明年恐陷衰退 分析︰應買麥當勞股票】

外媒引述投行富瑞董事總經理Andy Barish指，若美國明年進入衰退周期，麥當勞股票或可能是投資組合中的一個亮點；麥當勞甚至能在衰退中提高其市佔率。

Barish預期，明年麥當勞在美國的需求持續強勁，並將於第三季之後重新設定盈利指準；2024年更以其品牌價值和便利性，支持其同店銷售和盈利能力優於同行。亦將麥當勞目標價從305美元上調至315美元，較目前水平上調約18%。

Barish指，麥當勞在經濟衰退期間的歷史表現出色；在2008至2009年間，所有餐廳類別的同店銷售均受到負面影響，惟麥當勞同店銷售較其他快餐店的平均水平高出380個點子、更較整個餐飲行業高出700個點子。

【10、世銀料中國今年經濟增速僅2.7%】

世界銀行發布新一期《中國經濟簡報》指出，隨着中國經濟重新開放，預計今年實際國內生產總值(GDP)增長率為2.7%，遠低於中國官方設定的目標，2023年料將回升至4.3%，但仍較6月預測低0.9個百分點。