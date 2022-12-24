信和集團連繫社區推動環保聖誕

位於尖沙咀中心的環保聖誕樹由早前中秋節回收所得的月餅罐所製，升級再造成不同海洋生物形態的聖誕吊飾。

為鼓勵市民親手創作升級再造的聖誕裝飾，信和集團今年再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，共接獲接近800件由市民及同事運用獨特創意打造的作品。集團更聯同香港升級再造產品設計師，特別徵集上一個節慶活動的回收廢料製作成環保聖誕樹，推動循環經濟的可持續發展概念。

集團今年邀得香港升級再造產品設計師張瑋晉，以「減少碳排放」、「循環經濟」及「城市生物多樣性」為創作意念。早於中秋節期間便透過物業管理團隊收集月餅盒，設計師將其中超過600個月餅罐升級再造成逾2,000個不同海洋生物形態的聖誕吊飾，布置為3棵升級再造環保聖誕樹，分別於集團總部尖沙咀中心、黃竹坑商業項目Landmark South，以及香港富麗敦海洋公園酒店展出，節慶過後吊飾亦會被回收再次成為可用材料。

為連繫員工、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展，集團舉辦環保聖誕樹及裝飾設計比賽，鼓勵員工及其家人自己動手，以循環再用物料製作聖誕裝飾，更透過旗下會員計劃Sino Club將比賽擴展至公眾參與。今年共接獲近800件作品，包括以咖啡膠囊、光管、廢紙、膠樽、棄置木材等物料升級再造而成的環保聖誕樹及裝飾，部分作品已於Sino Club Facebook、集團旗下酒店、會所、寫字樓及住宅物業展出。此外，集團邀請張瑋晉舉辦工作坊，教授小朋友運用創意將飲料鋁罐升級再造成聖誕飾物，至於旗艦商場奧海城及荃新天地亦以環保節日為主題，分別設立2,000呎生態環保溜冰場，及以膠樽回收及企鵝保育為主題設計的遊樂區，藉以在社區推動綠色聖誕。