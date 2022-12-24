致富智庫： 平安夜慶祝以外　不妨學英國「慳妹」如何搵夠退休...

今(24日)是平安夜，相信大家都已經計劃好未來幾天聖誕假期的各種豐富節目，為疫後生活打打氣。事實上，疫情扭轉不少打工仔的人生觀，年輕一族請求Work-life balance(工作與生活平衡)，更希望提早退休，以享受人生。不過，目前全球處於高通脹，最近有企業調查指，港人認為手上月均要有逾2.1萬元才可享受到舒適的退休生活。咁又唔駛頭耷耷，英國有位80後「慳妹」Katie成功提早「上岸」，大家不妨參考一下她成功的方法，當下為自己的目標打拼也不遲呢！

Katie的生活已經如一般退休人士，有很多空閒時間，因為她於35歲已不用工作。Katie在英國阿克斯布里奇(Uxbridge)長大。她和家人生活過得尚可，平時總會把零用錢儲起。

【學懂錢搵錢成關鍵】

她的轉捩點要講到2015年，當時她讀到一篇有關FIRE(Financial Independence, Retire Early，即金融獨立，提前退休)的博客文章提及，理財方式是盡可能降低支出，並節省一分一毫，並把這些儲蓄投入指數基金買股票，最終可以靠它產生的資金生活。

Katie回想，「當時跟丈夫Alan有29.1萬英鎊(約278萬港元)儲蓄，Alan由1996年已一直有儲蓄，而我就在畢業後才開始儲錢。我們定下3年內儲蓄及投資達100萬英鎊(約957萬港元)的目標，以便退休。」她解釋，計劃提早退休並非因為不喜歡自己的工作，而是在於財務自由及生活質素，她最終更辭去工作，以專注研究如何投資股市。

她表示，家人及朋友都覺得他們堅持居於簡樸的公寓及駕駛舊車的做法瘋狂，但就一於少理，繼續努力於股票投資，「到2018年9月，我們有89.8萬英鎊(約859萬港元)的儲蓄與投資，到2019年3至4月淨資產增加4.6萬英鎊(約44萬港元)，意味投資足以讓我退休。」

【樂意傳授理財心得】

Katie稱，「對很多人來說，擁有一間大屋及一身名牌才算成功，不過，我有自由及選擇權，感覺就像是獲得最大成功。」她表示，他們的投資現時每年可產生6.5萬英鎊(約62萬港元)，「我們更可以選擇將公寓出租，過着游牧生活，到處去旅行。」

而作為80後的Katie，除了投資了得外，更樂意向大眾傳授自己的一套理財心得，決定創辦Rebel Finance School，是一個為期10周的免費在線課程，旨在幫助大家控制自己的財務狀況。她強調：「我沒有從中賺錢，只是想讓其他人明白他們可以做我們所做的事情。」

其實要達到財務自由，懂得投資固然重要，但她本身節儉而不揮霍的性格亦可以幫上一大把。

Katie於18歲時於英國牛津大學修讀數學，在隨後1年離開，2005年1月到哥斯達黎加參與義工項目時認識現時的丈夫Alan，到當地前，她曾從事辦公室行政工作，時薪為9英鎊(約86港元)。

【不買新衣 極少花費】

二人之後返回倫敦，她開始在倫敦大學學院修讀統計學，當時與父母同住，亦不買新衣服，因為她討厭負債。

到2008年畢業後，二人又搬往漢普郡(Hampshire)跟Alan母親同住，以儲夠首期買樓。她當時任職精算師，年收入2.85萬英鎊(約27萬港元)，Alan則是自僱人士，收入不固定。

至於在衣食住行方面，她跟Alan平時都會自備午餐，並以二手車代步，在消閒娛樂上也盡可能減少花費，他們寧願邀請朋友到家中聚會，而不會外出使錢。他們努力儲錢，結果在2010年11月終於儲夠錢繳付4.2萬英鎊(約40萬港元)的買樓首期，買入貝辛斯托克(Basingstoke)一個16.76萬英鎊(約160萬港元)的兩房單位。

在2013年7月結婚時，亦盡量減少結婚開支，如以電郵派喜帖、在社區會堂舉行婚禮，以及找朋友幫忙布置場地等。直到2014年底，經過幾次晉升後，她的年收入達5.8萬英鎊(約55萬港元)，雖然已算不俗，但她仍繼續以慳家至上，例如在2021年7月，他們在哥倫比亞吃飯慶祝結婚紀念日，只花費了60英鎊(約574港元)。

所以事實又證明，要成功累積財富，並非一味靠慳，還要懂得投資，只要「雙劍合璧」就可事半功倍，理想早日達到了！