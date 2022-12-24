【錢夫人巡舖】短期利率似見頂　高息不再惟有「長存」

本港銀行同業拆息(Hibor)連日回落，港元定期存款利率似乎有見頂趨勢，「間間5厘息」的情況亦已經不再。有銀行界人士同錢夫人透露，由於周期性因素減退，相信各大銀行今年已「收夠籌」，故紛紛微調定存利率。

目前對一般客所仍保留5厘以上的12個月定存息只有富邦及創興銀行。富邦一年期定存提供5.1厘，惟需要全新資金、起存額100萬港元或以上；創興則有5.05厘，起存金額則為50萬元。

另外，南洋商業銀行為特選客戶推出5.3厘的12個月定存優惠，條件包括香港身份證號碼需含有「7」或「3」，起存金額為100萬元；若普通客戶的年利率則只有4.9厘，但起存額只須50萬元。

短存方面，信銀國際推出3個月4.8厘的定存息，需使用新資金並存入1萬元或以上；假如存入10萬元，3個月後可賺息1,200元。而滙豐亦將3個月定存息亦升至4.6厘，要求是該行的尚玉或卓越理財客戶，最低存款金額1萬元；其他客戶則是4.4厘。

虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)則預告推出超高息定期存款優惠，但該行僅透露在聖誕期間的「特別日子」和「特別時間」推出，並無說明具體時間。由於優惠先到先得，該行亦提醒客戶先存錢入戶；據悉定存息或高達雙位數。