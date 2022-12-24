鄺紫珊：電動車產業具長線增長潛力

電動車產業仍是被看好及逐漸成長的行業，展望2023年，電動車產業具備3大成長動力，包括市場佔有率的提升、電池需求的增長，以及自動駕駛系統升級，而有關3大動力都有助提升相關概念股的長期收益。

隨着電動車的市場滲透率增加，及車用電池的需求也隨之上升，即使是全球傳統的車廠也爭相投入資源予電動車開發及擴充電池產業。就車用電池方面，預計2040年，市場規模將增長近25倍；預期在供應鏈樽頸問題紓緩後，而電動車長線需求的趨勢不變下，加上四大電池廠控制定價權達成共識，車用電池相信毋須擔心壓價競爭問題。

內地上半年因為動態清零政策，經濟增長嚴重落後官方目標。內地是全球最大電動車市場，受防疫措施嚴重影響消費動力，預估2023年銷售增長力道將不如前幾年強勁，隨着經濟活動恢復及政府的支持，其中政府將透過高額消費的汽車產業來提振整體經濟表現。國內的汽車生產在今年中已恢復正常的生產速度，民眾對汽車需求更在政府獎勵下大幅增長，電動車的年增幅度高達124%，市佔率超越歐美市場，2025年電動車可望達到四成市場滲透率。

至於美國，受惠供應鏈與庫存偏低的樽頸獲得改善，電動車的滲透率3年後可望達到1成以上的增長。至於歐洲雖受零部件缺貨影響，滲透率增長率相較其他兩大市場明顯趨緩，但預計之後3年內也可望有5%至7%的增長。

由於整個產業鍵都會有正面的帶動，建議可聚焦投資電動車、新能源、自動駕駛、車聯網等產業的股份，以掌握長線的投資契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊