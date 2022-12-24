曜熊理財：環球股票基金明年下半年有望轉勢

國際貨幣基金組織預測，2023年全球經濟增長持續放緩。發達經濟體GDP(國內生產總值)增速將由2022年的2.4%銳減至2023年的1.1%，新興市場與發展中經濟體GDP增速在2022年與2023年均維持在3.7%。

美聯儲今年已經連續7次加息，累計加息幅度高達4.25厘。同期內，歐洲央行也連續3次加息，累計加息2厘。發達經濟體的宏觀政策正常化尤其是貨幣政策收縮，將顯著影響這些經濟體在2023年的經濟增長。

明年滯脹的格局將會維持，全球經濟增速可能在2%上下波動，而全球通貨膨脹率至少在3%以上。滯脹格局的持續，環球股票基金明年上半年持續波動，根源在於美國利率上升以及美元指數的快速升值。

無風險利率的快速上升打壓了風險資產。全球股市、債市、大宗商品、黃金等今年均出現價格下跌。美匯指數的強勢意味着大多數貨幣兌美元匯率顯著下跌。

估計明年美聯儲將會降低每次加息的幅度，加息周期可能維持至2023年第二季度，並將利率保持在該水平一段時間，直至通脹率明顯回落，預期環球股票基金明年下半年表現轉好。

曜熊理財策略董事馬煒喬