日本央行調整YCC政策　恐推升全球利率、衝擊市場

日本央行上周宣布，調整「控制孳息率曲線(YCC)」政策，把10年期國債孳息率上限增至0.5厘，被外界視為其貨幣政策轉「鷹」的先兆。不過，中金研究報告警告，此舉或導致發達經濟體「水緊」，繼而衝擊其他市場的資產價格。

中金表示，雖然本次調整不代表着日本央行的政策已經轉向，但向前看，明年日本通脹高企可能成為倒迫政策調整的潛在風險。該行指出，YCC政策的調整或意味着全球「便宜錢」的最後一個「水龍頭」有被擰緊的風險，發達經濟體利率或面臨上行壓力。

1990年代日本股市與房地產泡沫破滅後，日本實施了長時間穩定超低利率貨幣政策，與

其他經濟體形成持續較高息差，加上日圓在全球金融市場中流動性較強，使得日圓成為全球主要套息貨幣借出方。日本央行通過YCC政策不斷向市場注入低利率流動性，間接壓低了全球借貸成本。日本海外資產規模較大，其對海外安全資產的持續較高需求有助於發達市場債券孳息率維持在較低水平。

換言之，日本央行此次調整推高日債孳息率，或在一定程度上吸引資金從美債等外國資產回流日本，同時推升其他發達國家債券孳息率，進而提高全球整體利率水平與借貸成本，這或對其他市場資產造成一定的負面影響。