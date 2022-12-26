東方日報B1：恒指2023闖二萬三不太難

尚餘不足一周便結束的2022年，必定是歷史上最不平凡的年度之一，年內港股更是「來回地獄又折返人間」。對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受本報專訪時表示，就算疫情反彈，內地邁向重新開放和貨幣政策更加寬鬆，將成明年金融市場的主調，港股不難重上23,000點，建議逢低吸納潛在升幅依然可觀的科網股。

回望今年初，大概沒有人想過內地經濟重心上海會步武漢後塵，封城兩個月，嚴重打擊國內外企業的營商信心，又撞正西方主要經濟體紛紛連忙大舉加息至2008年金融海嘯前的水平，狼狽收拾之前猛印銀紙的爛攤子，應對通脹危機，還有內地地產商接連債務「爆煲」，拖累恒指曾跌穿1997年回歸時的水平。

不料，近月內地防疫措施和強美元俱逆轉，港股在一個更分裂的世界中得到喘息空間，已從今年低位絕地急彈4,995點或34.22%。

洪灝指出，其對恒指明年目標區間預測為17,000至23,000點，「但依家去到(接近)兩萬而且去得咁快，可能整固一下先」，主要是近期美股走勢未有反映上市公司盈利轉差，甚至按年錄得倒退，而且美國聯儲局起碼明年3月之前恐怕都很難改變其「鷹」派口脗，所以未來兩個月美股下行壓力不小，港股難免受牽連。

就現在內地疫情頗為嚴峻，他說，「除非病毒出現變異(令疫情更棘手)，但我唔係醫學專家，亦無辦法預測這種不確定性，所以(對股市的)基本情景預測不會計入近日疫情，而是基於內地邁向重新開啟3至6個月，夏季全面開放。」

中國人民銀行今年不乏「放水」動作，洪灝卻認為，扣除內地遠低於外國的通脹後，內地實際利率只是既不刺激也不冷卻實體經濟的「中性」水平，更多只是「托底」，比起疫情期間的西方急速擴張資產負債表規模，收斂得多。

他續稱，下年主題之一就是人行運用之前未出的彈藥寬鬆銀根，下調存款準備金率和減息，可是息口只會影響新增信貸，不能直接解決企業(尤其是房企)再融資周轉難的問題，所以更重要是透過9月底「重出江湖」的補充抵押貸款(PSL)之類措施「另類擴表」。

他相信，港股向上修復的趨勢未完，每輪波浪的低位會持續上移，抵達23,000點的目標沒有很大問題，「港股嘅嘢，講老實話隨時一個星期都去到」，策略上應該逢低吸納，如美股觸發大市調整就可以買貨，主力吼互聯網、醫療、非必需消費板塊。

他指，「互聯網企業的服務在疫情升溫期間需求會上升，經濟重開亦會受惠，下年盈利必定更好，況且政府的監管態度有明顯變化，結合估值尚低，股價有望從低位反彈一倍。」本月中舉行的中央經濟工作會議比較引人注目的地方必數「支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。」