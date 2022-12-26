回顧與展望：滬深新股籌6520億冠全球

全球新股集資排名大執位！環球主要市場加息，衝擊資本市場表現，新股集資活動明顯放緩。有調研估計2022年全年僅約1,333宗上市個案，集資1,795億美元，按年分別大跌45%及61%。中國繼續採取寬鬆的貨幣政策，支持整個經濟及市場，表現一枝獨秀，滬深兩個交易所分別以集資526億美元(約4,102億港元)及310億美元(約2,418億港元)，列集資榜首兩位。

據會計師行安永推算，傳統新股集資市場美國納斯達克及紐約證券交易所，將跌出首5位，前者列第10位，後者更無緣在首10大集資交易市場佔一席位。年內最大型新股能源公司LG能源在南韓集資107.26億美元，將南韓證券交易所推升至第4位。

沙特證券交易所、杜拜金融市場及阿布扎比證券交易所在國營事業及大型綜合企業上市支持下，進身第5、第8及第9位。

該行指，傳統新股市場為環球金融中心，較容易受外圍經濟及環境因素影響，因應股市調整，企業估值受損，缺乏大型新股上市，集資表現失色。不過，隨着各地央行加息步伐減慢，市場及企業估值修復，傳統新股市場能很快復甦，相信紐交所、倫敦證券交易所明年有力爭取較高位置。

有會計師提到，中東地區近年積極拓展金融市場，不少大型國企或公共事業機構透過首次公開招股(IPO)，登陸資本市場，並成為當地新股市場主要動力，相信有關趨勢會持續。不過，當傳統新股市場做好時，排名或「未必有得爭」，因為科技企業的估值及集資額一般會較龐大。

儘管香港今年集資第3位力保不失，但表現仍然差強人意。據本報統計，連同本周掛牌的8間企業，全年只得91隻新股，按年減少7.14%。以有關新股招股價下限定價計，集資額按年大削近69%至1,044億元。

不過，4大會計師事務所齊看好明年本港集資額將反彈，主要受惠市場好轉，以及上市新規出台。其中有一間會計師料集資額可回升逾倍至2,300億元，羅兵咸永道、安永同預測集資額達2,000億元，而畢馬威則料有1,800億元。

至於A股市場，有會計界人士表示，目前排隊上市的企業數量仍然強勁，相信在上海科創板和深圳創業板推動下，整個市場將能募集更多資金，而北京證券交易所則會推動整個市場的新股數量增長，對明年A股新股市場前景感樂觀。

單計上海科創板，預期將有120至140隻新股，合共集資3,050億至3,400億元人民幣(下同)；深圳創業板則錄150至170宗新上市，集資1,850億至2,100億元。至於上海和深圳主板有約60至80隻新股，籌1,100億至1,250億元；而北京證券交易所將錄得100至120宗上市，集資200億至240億元。