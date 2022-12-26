回顧與展望：iBond每年兩厘回報變雞肋

全球央行實施緊縮貨幣政策之下，被譽為港府「另類派糖」的通脹掛鈎債券(iBond)跌落神壇。事緣全球加息潮下，債券價格回落，派息率甚至不如於銀行敍做定 期存款的利率，更有人質疑iBond缺乏吸引力。

港府於年初的財政預算案表示，計劃於本財政年度發行不少於150億元的iBond，惟至今仍然沒有任何動靜。金融管理局總裁余偉文上月會見傳媒時暗示，港府短期內不會「另類派糖」，指目前市場環境並非發行債券的最佳時機，局方會一直替政府留意適當時間。

遠遜3年期美債息

不過，現在銀行的定期存款利率普遍高於4厘，以南洋商業銀行為例，上周五12個月定存息提供4.9厘，存入一萬元可獲利490元，較iBond高出一倍有多；就連通常較為低息的大型銀行，滙豐銀行及渣打銀行均有4.1厘，同樣遠高於iBond。

據美國財政部資料，與iBond年期相等的3年期美國國債，上周五的孳息率高達4.09厘。

有分析直言，若港府希望在加息周期下發行iBond，最少擁有4厘的「保底息」才可與銀行定存或美債競爭，故第9期iBond音信全無。