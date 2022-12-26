回顧與展望：疫情蹂躪3年　濠賭業難返從前

今年以來，纏繞澳門新賭牌重新競投的不明朗因素終於在年底前塵埃落定。6間現有博彩企業獲得新賭牌，可以在未來10年繼續經營，澳門政府並於近日與6家博企簽訂合約，令新舊賭牌和相關的營運可以順利交接。不過，3年的疫情衝擊下，博彩業賭收大跌，券商普遍預期明年也未能恢復疫情前水平。

6間博企續牌之路走來絕不容易，今年先是有著名中介人(又稱疊碼仔)賭廳廳主被捕，其後多間疊碼仔賭廳傳出要在年中倒閉的消息。另邊廂，政府及立法會與時間競賽，須盡快修訂《博彩法》以配合賭牌重新競投，為要趕及舊賭牌在今年12月31日到期。

澳門最大疊碼仔賭廳公司太陽城集團，其董事周焯華(綽號洗米華)等多人，去年11月涉嫌在內地實施開設賭場犯罪行為，屬不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢，被澳門當局拘捕。其後澳門司警在今年1月底再行動，拘捕更多涉嫌賭博犯罪人士，包括第二大賭廳德晉集團的主席陳榮煉，他是台灣藝人安以軒丈夫。其後周陳二人先後被控包括「賭底面」欺詐政府等罪，他們的案件在今年第三季起先後開審，其中，周案明年1月便會公布判決書。

不過，令濠賭業最傷的，始終是持續多時的新冠肺炎疫情，就算被視為「現金牛」(Cash Cow)的賭業亦難以經營，先是3月時位於新口岸及氹仔合共7間衞星娛樂場在6月或之前結業。其後在同月底，由朱李月華家族主理的賭廳黃金集團結業，據報涉及約260名澳門僱員。

賭廳一旦結業，必定掀起一輪失業潮，為政府不願見結果，最終在澳門立法會小組與政府的多輪會議後，在5月時修改了《博彩法》法案的文本，當中包括取消了備受爭議的娛樂場必須設在博企自有物業內的條文，扭轉過去幾個月衞星賭場逐步走向結業的趨勢。而新《博彩法》亦在6月於立法會大會中順利通過。

這使得後續的新賭牌公開競投在7月底時推進，政府已表明只會批出不多於6個新賭牌，可是在9月截標時，獲7間公司入標競投，除現有在澳門經營的6間博企外，還有與馬來西亞雲頂集團相關的公司GMM加入戰團。由於「僧多粥少」，令市場多番猜測會否有一間經營中的博企要出局。

可是上月底，賭牌誰屬揭盅，大馬雲頂出局，現有博企可以繼續經營。坊間猜測雲頂會以其他形式，包括入股其他公司去進軍澳門博彩業，但政府不評論「商業方面的假設性問題」，又提醒在新《博彩法》下，博企股權有嚴格要求，變動必須獲政府批准，意味未來10年，經營結構難以改變。