經營環境艱難　奧園調整投資產品兌付方案

奧園集團稱，自2021年集團經營陷入困境以來，公司全力以赴促銷售、抓回款，加快項目資產處置回籠資金，縮減非必要經營開支，截至目前已有約57%的投資產品通過實物和現金等兌付方式完成了兌付。但當前經濟大環境和房地產市場行情的築底回升仍需時間，為保障全體投資人權益，盡早完成兌付，結合集團的經營現狀，即日起將調整兌付方案。

兌付範圍包括奧園集團及下屬公司發行的所有基金、定向融資計劃產品等投資產品債務。兌付金額方面，截至12月25日，合同約定仍未兌付的投資產品本金及相應已產生利息，奧園集團及下屬公司發行的投資產品債務，即日起停止計算新的利息。

在兌付方式上，截至12月25日，投資產品首次到期後，且按照原兌付方案，200萬元人民幣(下同)以內20%未完成兌付的，集團將在未來6個月內分筆完成兌付。單個投資人累計投資本金剩餘50萬元以內的，集團將分期分筆予以兌付。

奧園集團表示，將持續提供實物資產供投資者選擇，投資人所持投資剩餘本息對應的債權沖抵房地產類實物資產的房款，實物資產包括住宅、公寓、商業、寫字樓、車位等。投資人在選擇以實物資產兌付後仍剩餘少量餘額的，集團將根據資金回流情況，按照投資人實物資產兌付的時間及單個投資人剩餘投資本金金額，由小到大排序逐筆兌付，不再計算支付利息。

奧園集團稱，新的兌付方案是集團基於自身兌付能力和資金回籠實際情況，反複研究制訂的切實可行、旨在保障所有投資者權益的最優方案。