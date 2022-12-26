英國智庫CEBR︰明年全球經濟將陷衰退

英國智庫經濟與商業研究中心(CEBR)的資料報告，全球經濟將在2023年面臨衰退，為應對通脹所帶來更高利率及市場借貸成本，將導致全球大多數國家經濟未來面臨收縮。

該機構在其公布的年度世界經濟排名表顯示，全球經濟體量在2022年首次超過100萬億美元。

CEBR最初的預計為全球經濟格局將在2028年進行改變，但其現將這一結論預測時間節點延後到了2036年。該機構現預測：

1、印度的經濟體量將在2035年達到10萬億美元，於2032年將成為世界第三大經濟體

2、英國仍將是世界第六大經濟體，法國將為世界第七大經濟體。但在未來15年內，由於英國缺乏以增長為導向的經濟政策，以及對其脫歐後於市場扮演角色缺乏清晰的願景，該國未來的經濟增速將不再領先於歐盟的其他國家。

3、由於化石燃料於未來傳統能源向可再生能源的轉型過程中發揮著重要的作用，擁有該項自然資源的新興市場國家的經濟發展將對未來世界經濟走勢有著實質性的推動作用。

4、未來全球經濟的增長較實現與碳減排脫鉤的目標(8萬美元人均GDP)還有很長的路要走，這意味着未來世界各國需要作出具體的政策干預，以實現限制全球變暖水平達到僅比工業化前高1.5度的碳減排目標水平。

CEBR董事兼預測主管Kay Daniel Neufeld表示「央行為應對更高的通脹採取鷹派政策導致利率的上升，世界經濟明年預期將會面臨衰退。」

該報告補充稱︰「由於現通脹尚未降低達到目標水平。我們預計全球央行行長將在2023年不顧經濟成本，堅持他們的鷹派立場。世界將通脹降至更低水平的代價將是未來幾年的經濟增長前景的持續低迷。」