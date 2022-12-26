美國新股熱潮驟冷　月內70隻SPAC退市返還資本

隨着美國進入加息周期，股市亦步入凜冬，集資活動亦迅速減少。外媒報道，此前在美國市一度盛行的特殊目的收購公司(SPAC)出現退市潮，於12月共有70隻SPAC在美股退市並向投資者返還資金。

SPAC又稱「空白支票公司」，是近年美國企業熱門的上市方式，其操作是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入，讓其借殼上市。

不過，如果SPAC未能在規定時間內找到合適的收購對象，就需要清盤並向投資者返還資金。

由於近期市況前景渺茫，加上明年生效的新稅收法案迫在眉睫，SPAC本月以每天約四家的速度退市，幾乎與去年初SPAC業務達到頂峰時的上市的速度相同。

數據提供商SPAC Research資料指出，本月70家SPAC退市，已超越了過去所有SPAC清盤退市的總數。數據顯示，SPAC發起人們於本月的清盤潮中合並損失了超 6億美元，今年損失超過11億美元。

更多的SPAC表示將在未來幾周內結束業務並退市。那些遲到的 SPAC 往往難以找到交易。股價下跌和利率上升基本上凍結了新股市場，使SPAC的高管們很難在兩年期限內達成交易。其中許多截止日期將在明年上半年到來。