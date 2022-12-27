東方日報B1：美中貿易角力 華佔上風

美國政府於今年10月宣布擴大對華的晶片出口限制，又於同月發布任內的《國家安全戰略》，旨在打壓中國在經濟、科技方面的發展。世界銀行前首席經濟學家戈德堡(Pinelopi Koujianou Goldberg)更直言，美國顯然正在以貿易作為其主要武器「向中國宣戰」。在她看來，美國為了維持自身經濟霸權而做出的種種舉動，最終可能弊大於利。美國商務部最新數據顯示，9月對中國貿易逆差達到372.94億美元，較兩年前同期擴大了26.35%。

始於美國上屆總統特朗普的中美貿易戰，如今已演變成金融、科技等全方位的對抗，貿易只是其中一環。在現屆總統拜登的主導下，美國並未實施額外的對華商品關稅，反倒是用出口管制等手段阻止中國的產業發展，試圖從根本上消滅對手。

美國其中一項手段，便是阻止對華出口高端半導體設備及高端晶片。10月7日，美國商務部轄下工業與安全局(BIS)突然宣布，實施出口管制新規，要求任何實體及個人在向中國銷售半導體設備、高效能運算和超級電腦相關產品時要事先申請。

戈德堡表示，美國的種種舉動與其說是為了國家安全，不如說是為了維護自身經濟霸權。而在她看來，即使出口限制確實有效，最終也無法阻止中國開發本土技術。在「最好情況」下，制裁將讓美國多維持數年全球經濟的主導地位，但代價是破壞中美兩國已經維持了30年的和平經濟關係。

瑞典前首相比爾特(Carl Bildt)亦指出，美國實行「本土優先」、貿易保護主義的做法行不通。他引述數據指，歐盟與南韓的自由貿易協議僅簽訂了十餘年，但已推動雙邊貿易增長50%以上，對雙方都帶來了深遠效益。相反，自英國脫歐以來，歐盟與英國之間的貿易已經下降了約15%，對英國經濟的不利影響尤為明顯。

美國濫用貿易作為武器的代價，是其在全球貿易中的話語權一直被削弱。比爾特認為，美國應該重新考慮目前的貿易政策立場，因為在目前的國家安全戰略中，美國明顯遺漏貿易及應對保護主義傾向的措施。

與之相反的是中國，其正透過建立貿易和經濟關係，一直在加強其國際政治力量。

他形容︰「中美在貿易領域的差異已經很明顯。」在全球193個國家中，只有20個國家將美國視為其第一大貿易夥伴，包括加拿大、墨西哥和許多加勒比和中美洲的小型經濟體，但卻完全沒有一個亞洲或非洲國家。相反，以中國為中心的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，現在已經是世界上最廣泛的貿易協定。

他又稱，雖然歐盟有能力且應該提倡更深入、更開放的全球貿易關係，但美國在貿易議題上的缺席，意味着中國將繼續在全球貿易中佔據上風，這將在未來產生明顯的地緣政治影響。

戈德堡認為，美國最好的結局是迎來「得不償失的勝利」，更甚者可能會引發一場「新冷戰」，距離爆發軍事對抗更進一步。無論最終是哪種結果，都不符合任何人的利益。

美國權威智庫、非營利無黨派的彼得森國際經濟研究所(PIIE)亦指出，中美兩國的政策制訂者似乎決心減少相互依賴的關係，即使這會犧牲長期利益，部分原因在於他們希望增加多元化進口，提高商品供應鏈彈性，以及減少地緣政治風險。不過，這種脫鈎的代價會帶來一些「直接成本」，包括供應鏈調整引發的短期商品短缺、通貨膨脹等，企業和消費者須為此而付出代價。

PIIE又引述美國貿易數據指，自2018年中美貿易戰爆發以來，美國就開始減少了從中國進口的商品比例，隨着全球貿易在新冠肺炎疫情爆發後崩潰，2020年3月時中國對美國出口更跌入谷底，此後僅緩慢復甦。時至今日，中國現在僅佔美國商品進口總額的18%，顯著低於貿易戰開始時的22%。