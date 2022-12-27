回顧與展望：加密幣風暴　年失11萬億

全球資本市場在2022年跌跌不休，加密貨幣2021年盛世於今年風光不再，「一哥」比特幣(Bitcoin)更從去年底的歷史高位暴跌78%，曾低見1.5萬美元水平後上下徘徊。風頭一時無兩的加密幣交易平台亦迎來寒冬，加密幣對沖基金三箭資本(3AC)及交易所FTX更於年內接連爆煲，涉及金額上百億美元；及後更有多間交易所需斷尾求生，進行大規模裁員。

美國聯儲局收水抗通脹重挫資本市場，CoinMarketCap數據顯示，全球加密貨幣總市值由年初的2.2萬億美元，跌至12月中旬的逾8,000億美元，年內蒸發逾六成資產或1.4萬億美元(約10.92萬億港元)。宣稱「抗通脹」的比特幣更由去年11月每枚6.9萬美元高峰後一路向下，直至5月上旬「UST清零」前幣價已腰斬至3.7萬美元，惟事件發生後比特幣於數日內再插水，未幾再遇上全球股災，並再度失守兩萬美元關。10月初交易所FTX破產，拖累幣價低見1.5萬美元後，近月才在1.6萬美元水平徘徊。其他加密幣亦血流成河，「二哥」以太幣年內暴跌七成，現價每枚1,200美元水平。

今年加密貨幣的第一顆「震撼彈」，必然是穩定幣TerraUSD(UST)在5月上旬「清零」，幣價一夜間蒸發99%。UST宣稱與美元等值掛鈎，並與「姊妹幣」Luna幣互相哄抬幣價，背後更有坐擁數十億美元比特幣的組織LFG為其「撐腰」；然而看似固不可破的聯盟，則因UST長時間未能與美元恢復「1兌1」令市場信心崩潰，UST及Luna幣價雙雙攬炒。

其中，今年初去中心化金融(De-Fi)領域中最熱門的Anchor(意譯：錨)協議，以20厘的超高收益率作招徠；參與者須使用UST進行交易。靠「高槓桿」起家的3AC自然不會放過機會，據報曾投資逾5.6億美元購入1,090萬枚Luna幣進入Anchor，甚至使用其他機構的貸款存入Anchor，再包裝成高收益率理財產品轉售。

隨着UST被拋售、Luna幣價「清零」，重倉押注Anchor的3AC自然首當其衝，數以十億美元計的資產瞬間蒸發，用於貸款的抵押品價值同樣暴跌；3AC面臨債主要求提早還款，被迫拋售手中以太幣、非同質化代幣(NFT)資產，導致加密資產再掀新一輪跌勢，造成惡性循環，最終該企破產。

然而，風暴繼續於幣圈蔓延，加密貨幣對沖基金Alameda Research於11月初被爆所持有的大量資產和抵押品，均為同系FTX交易所發行的平台代幣FTT，被質疑「左手印銀紙畀右手揸」。消息引發市場恐慌使FTX出現擠提，隨後該企於美國申請破產保護，行政總裁Sam Bankman-Fried(SBF，又稱「薯條哥」)請辭。

FTX爆煲實為「UST清零」事件的續集，薯條哥於公開信中透露，Alameda在今年春季從FTX借款20億美元，並聲稱擁有600億美元抵押品(指用同系平台代幣FTT進行貸款)，但5月Luna幣暴跌99.9%後，導致抵押品市值重挫至250億美元，直到11月初FTX破產時，抵押品市值僅剩下90億美元，但負債則飆升3倍至80億美元。

FTX新任行政總裁John Ray III坦言，有客戶資金被直接存入Alameda的戶口，而非FTX；而FTX整個集團的營運並沒有與Alameda分割，而是以同一公司的狀態營運。

美國證券交易委員會(SEC)以涉嫌策劃詐騙投資者正式落案起訴薯條哥；紐約聯邦檢察官亦再控以額外8條控罪，包括證券欺詐、洗黑錢等，合計最高可面臨115年監禁。薯條哥於12日被巴哈馬警方拘捕，上周四(22日)更被引渡回美國受審，以天價的2.5億美元保釋。

破產文件顯示，FTX的債權人涉及逾100萬名，涵蓋FTX全球品牌大使兼股東史堤芬居里(Stephen Curry)，連帶職業棒球手大谷翔平、網球手大坂直美等。另據早前公開資料，FTX的投資者包括紅杉資本、貝萊德、淡馬錫、軟銀等多家知名投資機構。

其中，新加坡政府投資旗艦淡馬錫指，無論破產結果如何，亦將注銷在FTX投資的2.75億美元，更承認「信錯薯條哥」。聲明指，淡馬錫一共向FTX投資2.75億美元；截至今年3月底止，公司對FTX的投資成本佔其投資組合淨值約0.09%，強調對加密貨幣沒有直接敞口。

FTX「爆煲」更引發加密貨幣公司連環倒閉潮，社交媒體巨頭LINE旗下的Bifront、香港加密幣交易所AAX，以及數月前被FTX拯救的BlockFi亦難逃一劫。BlockFi早於「UST事件」便面臨破產，幸得FTX出手獲得4億美元貸款額度才勉強度過，惟最後亦逃不過破產的命運。