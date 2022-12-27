回顧與展望：全球嗌收水　明年恐衰退

在2020年新冠疫情爆發期間，各大央行透過寬鬆貨幣政策大量印鈔催谷經濟。不過，時移世易，由俄烏戰爭引發的能源與糧食危機，導致通脹壓力飆升，以美國為首的各大主要經濟體亦惟有逆轉政策，重新收緊貨幣供應。聯儲局在今年7度上調利率、累計加息4.25厘後，估計明年仍會再上調利率0.75厘，全年也不會減息。

雖然明年加息步伐有所放緩，但市場經常忽略的「縮表」其實一直在進行中，按目前每月出售600億美元國債及350億美元按揭抵押證券(MBS)的步伐推算，在計劃不變的情況下，2023年聯儲局名義縮表規模將達1.14萬億美元(約8.89萬億港元)。

另邊廂，英倫銀行在經歷一輪擾攘後，於11月初才開始「縮表」，目標是在12個月(即截至明年10月底)減持800億英鎊(約7,563億港元)的債券。而歐洲央行亦將在明年3月起開始縮表，規模為每月150億歐元。

貨幣政策持續緊縮，加上俄烏戰爭曠日彌久所帶來的影響，主流分析多數認為英國及歐盟明年難逃衰退。英倫銀行警告，當地衰退恐持續至2024年，乃自1920年代以來最長的衰退紀錄；歐洲央行行長拉加德也承認，歐元區可能將出現「溫和衰退」。至於美國方面，聯儲局主席鮑威爾仍然口硬，堅稱經濟有機會「軟着陸」避過衰退，但也承認衰退風險正在升溫。

事實上，美國經濟早於今年第一及第二季已連續兩季收縮，符合了經濟學上「技術性衰退」的定義。不過，負責作出「官方衰退定義」的全國經濟研究所(NBER)未認定今次為真正衰退(傳統上衰退要伴隨失業率飆升)，因此包括鮑威爾在內的官方人員始終「死口唔認」衰退出現。不過，只有極少數人注意到，NBER在12月發表的一篇研究論文中明確提到，明年美國經濟步入衰退的機會逾四成。

根據這篇由NBER發表、財政部官員有份參與的論文，明年美國出現符合NBER定義的經濟衰退機率達到42.5%。該研究提出了一個新的經濟模型，在原有國債孳息率倒掛等衰退信號基礎上，加入美國與其他海外債券之間的息差，得出一個更加可信的預測模型。由於該論文取用的數據僅截至今年8月底，考慮到近日「債息倒掛」愈來愈嚴重，相信現時該模型所預示的衰退機率相信已大大提高。若考慮到NBER本身擁有界定何謂衰退的話語權，其研究結果絕對不容忽視。

環顧全球，中國是少數還能夠在明年實現較高增長的大型經濟體，部分原因自然是得益於內地貨幣政策仍偏向寬鬆，與歐美的情況正好相反。另一亞洲大國印度亦有望錄得高增長，據聯合國的數據，該國人口明年將超越中國，成為全球人口最多的國家；市場平均預期當地明年國內生產總值(GDP)增長可達6%，是G20所有經濟體中最高。