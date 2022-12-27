郭家耀：快手電商業務可望成未來增長引擎

截至今年9月底止第三季業績，集團虧損收窄至27.13億元人民幣(下同)，上年同期蝕70.86億元。以非國際財務報告準則計算，經調整虧損淨額6.72億元，亦較去年同期的虧損46.16億元收窄。期內，經調整EBITDA達10.23億元，扭轉上年同期虧蝕31.74億元的情況。

季度收入按年升12.9%至231.2億元，其中線上營銷服務收入為115.9億元，按年升6.2%；直播業務收入為89.5億元，按年升15.8%；其他服務收入則增長39.4%至25.9億元。第三季平均日活躍用戶達3.63億人，按年上升13.4%，平均月活躍用戶則增長9.3%至6.26億人。快手應用的平均日活躍用戶佔平均月活躍用戶比例保持在58.1%的相對高位；每位日活躍用戶日均使用時長按年提升8.6%，達129.3分鐘，顯示了快手平台上的高用戶黏性及社區活躍度。

電商業務在今年第三季取得超行業增長水平的表現，且持續獲取市場份額。季度電商商品交易總額達2,225.2億元，按年升26.6%。而據內媒報道，集團旗下快手電商2022年的支付GMV(商品成交金額)預計達約4,100億元，按年增長26%。支付GMV只計入所有已支付訂單，不包括用戶提交但未支付的訂單。目前快手在首3個季度支付GMV達2,700億元。據財報口徑顯示，快手電商今年提單口徑GMV目標約9,000億元人民幣。

集團通過流量和效率優勢，以及招商政策，吸引更多商家入駐，季內新開店商家數量按年增長近80%。集團未來將繼續加強對電商品牌客戶的建設，在引入更多知名品牌外，持續打造特色快品牌，通過專屬流量及政策扶持，提升快品牌的營運及服務能力，為消費者提供更高體驗性價比的產品及服務。展望未來，品牌數量持續增長，電商商品交易總額佔比亦可持續提升，從而帶動分部業績表現。

是次業績各方面的經營數字均有明顯改善，反映管理層執行能力理想，令集團的業務漸上軌道，當中電商業務更可望成未來增長引擎。集團發展前景可期，建議跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)