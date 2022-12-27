陳樂怡：科技股股價尚未反映內地經濟重啟潛力
2022年12月27日 08:30
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中資科技股內部監管風險下降，中央經濟工作會議表態支持平台企業於引領發展中大顯身手，同時未有再提共同富裕，監管立場轉向溫和支持。另一邊廂，上市公司會計監督委員會(PCAOB)首獲全權檢視中概股審計文件，中概股退市風險減輕。預計2023年內地經濟復甦，消費需求回升，科技平台涉及的電商、消費金融、娛樂、餐飲等業務均會受惠。其次，廣告需求復甦料會滯後於上述種類，但股價尚未反映經濟重啟的潛力，關注嗶哩嗶哩(09626)第三季活躍用戶增長維持強勁，日均時間使用時間再創新高，短視頻Story Mode增強變現能力，有助加快公司達致收支平衡。
資金近月流入內地復常主題，餐飲旅遊消費直接受惠，股價先行急劇反彈。消費股當中，體育用品行業表現相對落後，主要由於短期營運普遍仍面臨挑戰，但值得留意的是，個別品牌的營運開始見改善信號。Nike季度業績優於預期，大中華地區按固定匯率計算按年增長6%。行業資料反映，國際品牌此季度銷售跑嬴本土品牌。Nike續指已達到季內去庫存目標，意昧未來減價促銷壓力大減。雙11銷售錄10至20%的中段增長。其經銷商滔搏(06110)季度經營數據同樣取得改善，儘管在疫情打擊下，季度總銷售金額按年錄得10至20%高段下跌，但庫存錄得雙位數下降，庫銷比降至約4個月，庫存壓力可控，利潤率有望逐步改善。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)