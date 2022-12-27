【星期三‧炒啲乜】年尾收爐兼通關在即　港股會否粉飾櫥窗？

聖誕節剛過，新年假期緊接而來，節日氣氛濃厚，香港與外圍股市皆偏靜，畢竟2022年的投資成績表大局已定，部分投資者已提早收爐。

港股上周上落不大，恒指全周僅升142點或0.73%，收報19,593點。市場對美國經濟陷入衰退的憂慮升溫，但同時對內地防疫政策轉變而憧憬中港快將通關，形成好淡角力局面。隨着國家衛健委周一(26日)晚宣布，將新型冠狀病毒肺炎更名為「新型冠狀病毒感染」，下月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，境外人士在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境，變相全面對外開放，分析料消息對市場反應正面。

本周只有3個交易日，投資者可留意基金會否在年結前粉飾櫥窗，「執靚」投資組合。此外，周內仍有不少經濟數據公布，包括美國商品貿易帳、待完成交易房屋銷售、日本失業率和零售銷售、南韓消費物價指數等，數據好壞都影響大市氣氛。大家在部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為今年最後一擊做好準備。

1、【葉尚志：能源供應緊張持續 中遠海能目標看9.3元】

2、【鄺紫珊：電動車產業具長線增長潛力】

3、【曜熊理財：環球股票基金明年下半年有望轉勢】

4、【郭家耀：快手電商業務可望成未來增長引擎】

5、【陳樂怡：科技股股價尚未反映內地經濟重啟潛力】