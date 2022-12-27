港府再委任施熙德為會財局程序覆檢委員會主席

港府上周五(23日)再度委任施熙德為會計及財務匯報局(簡稱會財局)程序覆檢委員會主席，並再度委任羅富源、麥業成、曾瑞昌、黃慧群教授及余仲良為委員會成員，任期由2023年1月起至2024年12月底止，為期兩年。會財局歡迎有關任命。

財經事務及庫務局局長許正宇公布有關任命時表示，委員會有助加強會財局運作的透明度及問責性，有信心委員會將繼續有效地履行其職責，確保香港的會計服務、財務匯報及企業管治水平。

會財局行政總裁馬力指出，委員會所進行的覆檢有助確保會財局在履行法定職能時貫徹始終、公平地應用其程序。委員會的建議對提高本局效率很有價值，期待與委員會主席施熙德及其他成員繼續合作。會財局主席黃天祐則表示，委員會的集體智慧有助完善該局職能的相關程序，以確保公眾利益得到最佳保障。

委員會為獨立及非法定組織，負責覆檢會財局的運作程序，並確定該局跟進個案時，是否遵守其內部程序及指引。隨着新會計專業規管制度在2022年10月1日生效，委員會已擴大覆檢範圍，涵蓋會財局經擴大的規管職能，包括會財局向會計師發出執業證書；為公眾利益實體核數師和執業單位註冊；就會計專業進行查察、調查及紀律處分；以及監督香港會計師公會執行其各項法定專業職能。

委員會主席和成員由財政司司長按行政長官所授予的權力任命。會財局主席及律政司司長(或其代表)為委員會當然委員。