黃建業：地產代理受8大負面因素夾擊　明年樓價反彈5%

黃建業指出，上述8大負面因素「四高」分別是：疫情高峰、息口高企、移民高峰及租金高昂。「四低」則是成交低、金額低、新盤低及樓價低。同時，集團仍然因中國大陸之業務受封城及其他與新型冠狀病毒疫情相關之措施所影響，加上本港物業成交「斷崖式」急挫，導致業績虧損。代理行業仍然挑戰重重，相信明年1月份農曆新年前會有更多代理失業，更多分行將關門結業。

他相信，明年初本港樓市交投料持續波動，如樓市價量要徹底復常，須亮起「四盞綠燈」，刺激資金回流買磚頭。該「四盞綠燈」包括：中港全面通關、經濟復甦、市民恢復前景信心及息口見頂。

他估計，明年首季極可能是本港樓市的轉捩點。四盞「綠燈」之中，中港通關已近，整體利好香港，但是對樓市的長遠影響，還看全面通關對提振經濟的作用。如經濟平穩向上，絕對會帶動樓市向好。惟須留意，中港通關既吸引國內人來港買樓，亦或令部分滯留國內的業主能夠來港放賣，以換取資金周轉，或抵銷通關部分動力，購買力消耗後未得補充，樓市或回歸沉寂，買賣雙方料觀望二月份《財政預算案》。

他呼籲政府重新開放投資移民，並縮減取得永久居民身份證的年期，由原來7年減至3年，又或提出更多稅務或居留優惠。樓市方面，撤辣刻不容緩，政府堅持樓價跌幅輕微絕非事實，建議大力催谷經濟，立即減辣甚至撤辣，以助經濟加速復常。具體建議包括：放寬按揭措施，2,000萬元以下物業可借九成、調高至500萬元或以下物業只需付100元印花稅，幫助更多上車人士、將15%的新住宅印花稅(New Residential Stamp Duty, NRSD)稅率回復至雙倍印花稅DSD，為市民換樓開方便之門。