大連商品交易所大豆期貨期權昨起引入境外交易者

內地大連商品交易所大豆系列期貨和期權周一(26日)起引入境外交易者，中國證監會副主席方星海出席活動時表示，這是交易所首次在全品種鏈同步引入境外交易者，標誌着中國期貨市場進入制度型對外開放的新境界，也是大商所和期貨行業，深入服務內地及國際大豆和油料產業，並促進中國大豆產業鏈、供應鏈安全的措施。

他提到，截至11月30日，境內特定品種共有702名境外交易客戶開戶。在單一品種上，境外交易者2022年度成交量佔比最高達27.35%，日均持倉量佔比最高達34.37%，境外客戶日益成為交易和競價的重要力量。隨着內地大宗商品期貨定價影響力不斷提升，愈來愈多的海外企業開始直接利用中國期貨價格開展「基差交易(basis trading)」，增強產業鏈供應鏈韌性。境外生產地企業利用中國行情資訊，及時調整面向中國的生產計劃，以穩定生產。

方星海表示，中國作為全球最大的非轉基因大豆生產國、最大的轉基因大豆進口國以及油脂油料生產、加工、消費大國，一定可以在高水平對外開放中發揮中國巨大市場優勢，實現大豆產業振興，築牢國家糧食安全根基。