投資者注意！港股通2023年交易日安排

2023年全年滬深港通下「港股通」的交易日安排如下：

●元旦：1月1日(星期日)至1月2日(星期一)不提供港股通服務，1月3日(星期二)起照常。

●春節：1月19日(星期四)至1月27日(星期五)不提供港股通服務，1月30日(星期一)起照常開。

●清明節：4月5日(星期三)不提供港股通服務，4月6日(星期四)照常。

●香港耶穌受難節、復活節：4月7日(星期五)至4月10日(星期一)不提供港股通服務，4月11日(星期二)起照常。

●勞動節：4月27日(星期四)至5月3日(星期三)不提供港股通服務，5月4日(星期四)起照常。

●香港佛誕日：5月26日(星期五)不提供港股通服務，5月29日(星期一)起照常。

●端午節：6月20日(星期二)至6月24日(星期六)不提供港股通服務，6月26日(星期一)起照常。

●中秋節、國慶節：9月27日(星期三)至10月6日(星期五)不提供港股通服務，10月9日(星期一)起照常。

●香港重陽節：10月23日(星期一)不提供港股通服務，10月24日(星期二)起照常。

●香港聖誕節：12月25日(星期一)至12月26日(星期二)不提供港股通服務，12月27日(星期三)照常。

值得留意的是，2023年12月28日至29日是否提供港股通服務，將待中國證監會關於2024年節假日放假和休市安排確定後，再作另行通知。