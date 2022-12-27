中原：十大屋苑聖誕長假錄約32宗成交　見12年同期新高

中原地產周二(17日)公布，十大屋苑於聖誕4日假期錄約32宗成交，創2010年後聖誕長假期成交新高。單計過去周末(24及25日)則錄得17宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕前已傳出通關利好消息，不少買家加快入市步伐，加上未有大型新盤推出，購買力回流二手市場，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。

港島區方面，中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城4天錄8宗成交。屋苑最新錄漢宮閣高層F室，實用面積約723方呎，三房間隔，獲買家以約1,230萬元承接，實用呎價約17,012元。屋苑本月暫錄約19宗成交，平均實用呎價約16,214元水平。另鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島，期內各錄1宗成交。

九龍區方面，中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4天假期錄10宗成交，包括百老匯街89號低層B室，實用面積約914方呎，三房套間隔，原先以約980萬元放盤，議價後終以約920萬元沽出，實用呎價約10,066元。至於紅磡黃埔花園期內有兩宗成交，而茶果嶺麗港城及將軍澳新都城則各錄1宗成交。

此外，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊期內各錄4宗成交。不過，東涌映灣園於聖誕期間就「捧蛋」。