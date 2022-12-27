屯門居屋3年輸110萬　長沙灣納米樓8年貶12%

二手樓市交投於聖誕長假雖有回升迹象，卻無改樓價下調趨勢，仍不乏業主損手賣樓。祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑A座低層1室，實用面積約363方呎，以326萬港元於已補價自由市場易手，呎價約8,981元。據悉，原業主於2019年以約436.8萬元購入單位，持貨3年帳面蝕讓110.8萬元，貶幅達25%。

此外，大型屋苑亦錄蝕讓成交。利嘉閣巫嘉露指，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座一個頂層連天台戶，實用面積約449方呎，連約313方呎天台，最新以505萬元沽，實用呎價11,247元。原業主於2019年以約525萬元購入，現轉手帳面蝕讓約20萬元或約4%。

另美聯翟安暉透露，元朗溱柏5座低層B室，實用面積約598方呎，為兩房連士多房間隔，原業主早前以購入價約685萬元放售，惟經議價後，終以622萬元沽出，實用呎價10,401元。持貨滿3年辣招鬆綁轉售帳蝕約63萬元，貶值約9%。

除了近年入貨業主要蝕讓離場。就連持有長達8年的住宅亦要輸錢走貨。中原歐陽振邦表示，長沙灣曉悅中層C室，實用面積約193方呎，屬開放式間隔，以約343萬元轉手，實用呎價17,772元。據悉，原業主於2014年12月以約388萬元購入，帳面蝕讓約45萬元，貶值約12%。