二手樓減價求售　美孚三房5年半蝕40萬沽

二手樓價繼續受壓，大型住宅屋苑再錄蝕讓成交。荔枝角美孚新邨有三房業主減價沽貨，最終減至帳面虧蝕約40萬元才獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨18座中層1室，實用面積約475方呎，兩房間隔，以約590萬元成交，實用呎價約12,421元。原業主於2000年2月以約129.5萬元購入，轉手帳面獲利約460.5萬元，物業升值逾3.5倍。

●美聯蘇振宇表示，鴨脷洲海怡花園2座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，獲租樓多年的上車客垂青，趁年底前斥約705萬元購入，實用呎價約17,581元。原業主於2009年以約288萬元購入，轉手帳面獲利約417萬元，物業升值約1.4倍。

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城海天花園恆天閣低層E室，實用面積約584方呎，兩房間隔，享內園景，以約1,000萬元沽出，實用呎價約17,123元。原業主於2014年2月以約820萬元購入，是次將單位易手帳面獲利約180萬元，單位升值約22%。

●中原張永泉透露，灣仔囍滙3座高層F室，實用面積約436方呎，一房間隔，向東，以約1,128萬元易手，實用呎價約25,872元。原業主於2014年以約990.6萬元一手買入，帳面獲利約137.4萬元，單位升值14%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨百老匯街89號低層B室，實用面積約914方呎，採三房套間隔，望內園景，原先以約980萬元放盤，其後減至約930萬元，議價後終以約920萬元沽出，實用呎價約10,066元。原業主於2017年5月以約960萬元購入單位，轉手帳面蝕讓約40萬元離場。

●利嘉閣劉信仁稱，長沙灣居屋凱樂苑D座中層05室，單位實用面積約390方呎，兩房間隔，最新以約463萬元未補地價易手，折合實用呎價約11,872元。原業主於2019年9月以約273.6萬元未補價一手向房委會購入，現轉手帳面獲利約189.4萬元，物業升值約69%。

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新界區

● 中原黃一鋒表示，荃灣愉景新城本月累錄17宗成交，包括7座中層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以約643萬元易手，實用呎價約13,258元。原業主於2017年8月以約634萬元買入，期內帳面獲利約9萬元。

●美聯吳偉文稱，粉嶺牽晴間8座低層G室，實用面積約639方呎，屬三房單位，原業主因移民，故開價約838萬元放盤，議價後以約740萬元沽出，實用呎價約11,580元。原業主於1998年以約259.1萬元購入，現轉手帳面獲利約480萬元，期內物業升值約1.9倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區4日假期暫錄約23宗成交，本月至今累錄約100宗成交，較上月同期錄約72宗升39%。當中，新港城R座中層05室，實用面積約503方呎，三房間隔，議價後以約690萬元易手，實用呎價約13,718元。原業主於2015年以約540萬元購入單位，帳面獲利約150萬元。

●美聯嚴啟雄指，馬鞍山新港城C座低層5室，實用面積約513方呎，三房間隔，最初以約750萬元放售，議價後以約600萬元購沽出，實用呎價約11,696元。原業主於2013年於以443萬元購入單位，轉手帳面獲利約157萬元，期內物業升值約35%。

●中原王勤學表示，元朗譽88的2座低層B室，實用面積約663方呎，三房間隔，開價約760萬元放盤，最新以約750萬元沽出，實用呎價11,312元。原業主於2013年10月以約590.4萬一手買入，轉手帳面獲利約159.6萬元，單位期內升值27%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔5座高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，座向東南望樓景。原叫價約600萬元放盤，最終以約598萬元沽出，實用呎價約12,407元。原業主於2014年8月以約465萬元購入，轉手面獲利約133萬元或29%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣道金苑E座，實用面積約1,063方呎，屬三房連工人房間隔，望山景，連天台約1,116方呎，以約1,450萬元沽出，實用呎價約13,641元，低市價5%原業主於2010年10月以約823萬元購入，帳面獲利約627萬元，物業期內升值76%。

●香港置業范文濤表示，將軍澳日出康城晉海2A座中層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，向東望山景，減價後以約754萬元易手，實用呎價約15,419元。原業主於2017年10月以約751.2萬元購入上述單位，持貨5年，帳面獲利2.8萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田居屋愉田苑愉悅閣高層04室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原叫價約595萬元放盤，累減約159萬元後，終以約436萬元已補價自由市場價成交，實用呎價約10,531元。原業主於2012年10月以約288萬元(已補地價) 購入，轉手帳面獲利約148萬元。

●美聯楊浩然表示，大埔天鑽8座低層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，原開價約699萬放售，議價後終以約688萬元沽出，折合實用呎價約13,517元。原業主於2019年以約657萬元購入，轉手帳面獲利31萬元，期內物業升值約4.7%。