新盤聖誕假期錄39宗成交 按年跌逾8成
2022年12月27日 21:55
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新盤市場聖誕節期間以銷售餘貨為主，4日假期錄得約39宗一手成交，相較去年3日的聖誕期假所錄約290宗大幅回落逾八成。表現最突出為粉嶺北項目，4日連沽24伙，吸金逾億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期4日沽出24伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna於聖誕節4日長假期暫錄約24宗成交，吸金逾1.06億元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤樓花期短，加上近日已有消息指出内地與香港正積極籌備於一月中旬恢復通關，有助加快銷情。
該批單位成交價介乎425.01萬至455.15萬元。當中，E座11樓6室，為實用面積294方呎的一房連衣帽間單位，成交價455.15萬元，呎價約15,481元。資料顯示，該盤本月累計沽出約50伙，暫屬月內銷量最高的新盤。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房呎價約13,760元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周二(27日)沽出8A座12樓A室，為實用面積674方呎的三房單位，成交價為927.41萬元，呎價約13,760元。資料顯示，該盤自今年10月開售至今，累沽約124伙，佔全盤164伙約76%，套現逾7.9億元。
●大埔白石角嘉熙複式戶2,850萬元招標沽
大埔白石角嘉熙周二(27日)透過招標沽出一伙複式戶。據項目成交紀錄冊顯示，第8座地下及1樓(複式)D室，實用面積1,326方呎，採四房連儲物室間隔，設846方呎花園，連同兩個車位以2,850.9萬元成交，呎價為21,500元，成交期為210日。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售575萬元
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅最新沽出1座15樓J室，屬實用面積265方呎的一房單位，以575.09萬元成交，呎價約21,702元。