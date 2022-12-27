新盤聖誕假期錄39宗成交　按年跌逾8成

新盤市場聖誕節期間以銷售餘貨為主，4日假期錄得約39宗一手成交，相較去年3日的聖誕期假所錄約290宗大幅回落逾八成。表現最突出為粉嶺北項目，4日連沽24伙，吸金逾億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期4日沽出24伙

該批單位成交價介乎425.01萬至455.15萬元。當中，E座11樓6室，為實用面積294方呎的一房連衣帽間單位，成交價455.15萬元，呎價約15,481元。資料顯示，該盤本月累計沽出約50伙，暫屬月內銷量最高的新盤。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房呎價約13,760元

●大埔白石角嘉熙複式戶2,850萬元招標沽

大埔白石角嘉熙周二(27日)透過招標沽出一伙複式戶。據項目成交紀錄冊顯示，第8座地下及1樓(複式)D室，實用面積1,326方呎，採四房連儲物室間隔，設846方呎花園，連同兩個車位以2,850.9萬元成交，呎價為21,500元，成交期為210日。

●旺角利奧坊‧壹隅一房售575萬元