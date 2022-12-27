小米Redmi推4款新手機　售價1699元人民幣起

手機生產商小米集團( 01810 )旗下品牌Redmi舉行新品發布會，推出四款手機產品，包括Redmi K60 Pro、Redmi K60、Redmi K60E、Redmi Note 12 Pro極速版，同時推出可穿戴產品Redmi Watch 3、Redmi手環2、Redmi Buds 4青春版。

手機Redmi K60系列已開啟預售，12月31日上午10時正式開售，Redmi K60售價2,499元人民幣(下同)起，Redmi K60 Pro 3,299元起，Redmi K60 Pro冠軍版4,599元。另外，手機Redmi K60E和Redmi Note 12 Pro極速版已經開售，售價分別是2,199元起和1,699元起；Redmi Watch 3售價499元，Redmi手環2售價169元，Redmi Buds 4青春版售價149元，三款可穿戴新品均已開啟全管道首賣。

小米集團合夥人兼中國區、國際部總裁，及Redmi品牌總經理盧偉冰表示，雖然每一年技術、市場及用戶需求均有變化，但是Redmi的產品觀不會發生任何改變，並堅持做每一年「旗艦性能之王」，為用戶帶來新體驗。