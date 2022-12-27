小米Redmi推4款新手機　售價1699元人民幣起

2022年12月27日 22:24
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    手機生產商小米集團(01810)旗下品牌Redmi舉行新品發布會，推出四款手機產品，包括Redmi K60 Pro、Redmi K60、Redmi K60E、Redmi Note 12 Pro極速版，同時推出可穿戴產品Redmi Watch 3、Redmi手環2、Redmi Buds 4青春版。
    手機Redmi K60系列已開啟預售，12月31日上午10時正式開售，Redmi K60售價2,499元人民幣(下同)起，Redmi K60 Pro 3,299元起，Redmi K60 Pro冠軍版4,599元。另外，手機Redmi K60E和Redmi Note 12 Pro極速版已經開售，售價分別是2,199元起和1,699元起；Redmi Watch 3售價499元，Redmi手環2售價169元，Redmi Buds 4青春版售價149元，三款可穿戴新品均已開啟全管道首賣。
    小米集團合夥人兼中國區、國際部總裁，及Redmi品牌總經理盧偉冰表示，雖然每一年技術、市場及用戶需求均有變化，但是Redmi的產品觀不會發生任何改變，並堅持做每一年「旗艦性能之王」，為用戶帶來新體驗。