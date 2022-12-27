美股全線向下　西南航空跌近5%

美國加息對樓價的影響進一步浮現，美股假期後首個交易日早段全線向下，道指跌53點，至33,150點；標指跌16點，至3,828點；以科技股為主的納指跌84點，至10,413點。

數據方面，美國11月商品貿易逆差為833億美元，預期為963億美元。10月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節性調整後按月跌0.52%，連跌4個月。

納指由年初至今累瀉逾30%之際，科技股好友、券商Wedbush分析員Dan Ives表示，隨着美國聯儲局今年開展加息周期，使科技股估值已低於過去5年的平均水平，而加息行動料快將完結，加上科企正集中改善盈利，Ives料明年科技股整體有望反彈20%，其中大型科企、軟件及半導體股或成主要推動力。

Ives又稱，明年狀況較好的科企走勢將「反覆向上」，部分估值目前亦重返2009或2010年水平，意味對於長期投資者而言，是入市好時機。

企業消息方面，據報電動車生產商特斯拉位於上海的廠房將減產，於明年1月3至19日生產17天，同月20至31日則停產，其股價跌3.17%。

美國西南航空(Southwest Airlines)周一(26日)取消逾70%航班，並稱在「未來數天」僅能營運三分之一航班，拖累股價周二(27日)早段跌4.99%。據航班追蹤網站FlightAware統計，由上周三(27日)起至周一，美國累計超過1.7萬班航班受暴風雪影響而取消，惟其他受影響航空公司的飛機取消率已漸趨穩定，比例亦較少，如，達美航空周一取消9%的主線航班，聯合航空取消率約5%，美國航空甚至不足1%，同日僅取消12班航班。

受惠內地進一步放寬防疫限制，在美上市的中概股普遍上揚，阿里巴巴升3.79%；京東升4.78%；拼多多升3.07%。