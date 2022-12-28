東方日報B1：10大屋苑價年冧兩成　新都城太古城最傷

第5波新冠肺炎疫情襲港，環球經濟不穩，加上息魔降臨及移民潮等不利因素影響，2022年香港樓市出現超過20年一遇的最大跌市，交投急挫之餘，樓價按年亦跌約15.3%，跌幅屬2000年後最大。同時，10大二手藍籌屋苑全數價、量齊跌，當中將軍澳新都城及鰂魚涌太古城樓價均跌逾20%，而各屋苑年內全部「失守」，均錄得蝕讓成交。

截至今年12月23日公布的數據，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數報156.37點，重返2017年5月水平，較去年底錄184.55點回落，屬2000年全年跌約17.6%後最大跌市。現時指數較歷史高位亦跌約18.3%。

而截至今年10月底，差餉物業估價署公布的臨時數字顯示，全港私樓售價指數報352.4點，較去年底下挫約10.5%，估計全年指數會下跌，將會是14年來首度回落。

雖然樓價大跌，但二手交投同時銳減，利嘉閣研究部指出，今年初至12月中全港暫錄約29,134宗二手私宅買賣登記，較2021年全年錄約51,561宗，大跌約43.5%，該行估計全年宗數約3.05萬，勢創1996年有紀錄以來最低。

10大屋苑表現向為樓市指標，直至本月中，該批屋苑12月錄得的平均實用呎價，全部較去年底下跌，挫幅介乎約17.1至23.3%，其中，新都城報約13,324元，較去年約17,373元急挫，為眾屋苑跌幅最大。中原伍錦基表示，該盤為將軍澳區上車盤，同區日出康城等新供應持續增加下，即使樓價相若，上車客都寧願購買入伙數年的新樓，故面對跌市，新都城要有較大折讓才有承接，從而加快樓價回落。現時放盤叫價由560萬元起。

太古城往年平均實用呎價都保持逾兩萬元價位，最近卻跌至約15,619元，屬2016年水平，較去年底跌約22.5%，除了另類單位外，部分成交呎價更低至約1.3萬至1.4萬元。該行趙鴻運指，移民盤、遺產貨及銀主盤淡市中減價出貨，為市場帶來「骨牌效應」，業主要賣樓惟有減價，樓價跟隨大市下跌。

今年全港二手樓爆發蝕讓潮，藍籌屋苑都不能幸免，沙田第一城錄至少28宗最慘烈，屋苑今年樓價更曾跌穿「4球」，平均實用呎價較去年底跌約18.9%至約14,046元。美聯翁凱傑指，蝕讓單位大多於2018年購入，不少都是移民盤，亦有小部分持貨較多的業主減磅，在市場淡靜下損手出貨，料拖累樓價下跌。該盤現時入場費450萬元。

此外，截至本月中為止，10大屋苑合共錄約2,146宗買賣，較2021年全年跌約39%，全數項目交投下瀉，跌幅介乎約21.1至54%，其中，鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園跌逾五成最顯著。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港樓市自2019年底起，受內地調控影響，加上今年首季的第5波疫情，令經濟幾近停頓，美國的加息潮亦屬不利因素，住宅市場價量齊跌。不過，他稱近日好消息逐漸浮現，料明年初樓價將出現谷底反彈。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，受疫情影響，本港一直「閉關自守」，樓市交投屢創新低，料解凍需時，樓價續有下調壓力。不過，他又指，疫情影響正淡化，未來樓市走勢將視乎息口變化，最快明年農曆新年後發展商加快推盤，整體交投有望回暖，料明年樓價可回升。