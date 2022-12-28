回顧與展望：股市難寄厚望　港經濟恐縮3.2%

面對全球利率飆升、需求放緩和持續的疫情影響，香港政府由年初以來訂下的經濟增長目標只能節節後退，繼今年5月及8月之後，於11月再次出手下調今年本地生產總值(GDP)預測，按年萎縮程度將進一步加深。即使重新向全球開放的香港在上月金融股市初見起色，但本港二手樓市每況愈下，熱錢回流更非一朝一夕，不少大行以至經濟學家紛紛下調明年本港經濟增速預測。

據港府最新預測，今年GDP將收縮3.2%，意味從去年全年的6.4%增長大幅回落，與最初估計的增長上限3.5%，更是面目全非。政府經濟顧問梁永勝解釋，再次調整預測主要是考慮到今年首3季的經濟表現及短期前景欠佳。香港第三季及首3季GDP按年分別收縮4.5%及3.3%，明顯比第二季的1.3%及上半年的2.6%跌幅加劇。

打風照搞金融峰會惹微言

外資駐港公司跌穿9千間

外資明顯流失鐵證之一正是外資駐港公司數目，政府統計處調查顯示，截至6月初，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，按年減71間，是2018年來首次跌穿9,000間。今年以香港為地區總部的境外公司共1,411間，亦較去年減少46間，為連續3年下跌，相較2019年同期數據累減130間，外資駐港意欲減弱，反映香港國際競爭力與形象俱損，經濟潛在增長空間更首當其衝。

近期不少大行先後調低今年本港經濟預測，參考外媒對經濟學家最新調查的所得預測中值，單計今年第四季，香港經濟料跌2.4%，與上次調查預測的增長2.9%形成明顯落差。該調查顯示，明年本港經濟增速同樣低於先前的預期，明年料增2.7%，低於8月份調查預估的3.5%增長，主要反映本港面臨諸多不利因素，包括全球和本地利率上升，貿易疲弱，香港走出疫情防控的步伐緩慢，以及內地不穩定的經濟形勢。

牛津經濟研究院經濟學家陳進來就認為，雖然香港正在重新開放出入境防疫要求，但經濟活動的恢復將難以抵銷眼前巨大的阻力，包括外需疲軟、利率上升及樓價下跌。他認為，香港前景面臨的最大風險是全球緊縮，故將今年本港經濟增速預期從下滑0.8%調低至萎縮3%，明年經濟增速預測從升3%修改至僅升1.4%。

電費將調高 生活百上加斤

全年經濟遠不及年初預期，更徨論復甦之際，香港電費卻逆市預告漲價。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，本港經濟正處於充滿挑戰的時期，而港人已經承受愈來愈高的按揭利率，電價上升勢必進一步削減香港人可支配收入，若政府無法緩解此壓力，經濟將帶來更多挑戰，成為負面影響。不過，基於憧憬香港快將開放邊境的預期，有望紓緩上述壓力，惟若無法實行正常對外通關，上升的生活成本將令民眾生活百上加斤。

該行續指，即使香港在重新開放邊境和恢復國際旅行方面邁出重大一步，但外部需求疲弱仍是拖累經濟增長的一大因素。美國利率上升會導致金融環境收緊，融資不斷成本上升，由此令房地產價格持續承壓，進而對股市表現構成重大阻力，限制本已低迷股市的上行空間。現時香港金融管理局似乎已開始收緊流動性，估計當局可能謹慎收緊流動性，為本地的商業復甦預留時間，而未來3個月美元兌港元匯率預計會保持在7.85水平。