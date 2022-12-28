回顧與展望：富豪身家大蒸發　科企老闆壟斷不再　印度人上位

印度今年有兩位有錢人打入富豪榜前10名。

今年快將過去，回顧年內美國聯儲局收水，富豪榜亦要「大執位」，由美國科企創始人壟斷富豪榜的光輝不再。《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜顯示，全球首10大富豪今年身家蒸發逾3,600億美元(約2.8萬億港元)，其中3席更由新興市場富豪取而代之，又以印度富豪佔據兩席尤其矚目。

【馬斯克失首富 伯納德取代】

截至12月22日的《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜，首3位分別是歐洲奢侈品大王伯納德(Bernard Arnault)、美國太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)及印度煤炭大亨阿達尼(Gautam Adani)。

至於第4至第10位，依次為亞馬遜創始人貝索斯、巴郡巴菲特、微軟蓋茨、甲骨文埃利森、印度信實工業(RIL)董事長安巴尼(Mukesh Ambani)、墨西哥電訊大亨卡洛斯‧斯利姆‧埃盧(Carlos Slim Helu)以及微軟前高層保曼(Steve Ballmer)。

值得留意的是，馬斯克失落全球首富之位的同時，身家亦腰斬逾半，淨資產由去年11月最高峰的3,400億美元，大縮54.2%至1,557億美元(約1.21萬億港元)，主因他在年內豪斥440億美元收購推特(Twitter)，要頻頻出售特斯拉(Tesla)股票所致。統計顯示，馬斯克年內賣出至少價值近400億美元的特斯拉持股。

【朱克伯格排名第8跌至26位】

此外，外界亦憂慮馬斯克收購Twitter後分身不暇，變相拖累特斯拉發展，令後者由昔日的增長股降格為價值股，前景逐漸遭看淡。事實上，特斯拉股價今年來已累跌約60%，在年底更失守140美元，最新市值不足4,500億美元。

除了馬斯克外，Meta創始人朱克伯格今年同樣身家暴跌。原本屬FAANG龍頭的Facebook，自去年底改名為「Meta」後表現每況愈下，不僅Facebook增長見頂，就算轉型發展元宇宙業務亦未見起色，Meta股價今年累跌逾64.39%，更連累現年38歲的朱克伯格由千億富豪淪為百億富豪，淨資產由去年1,199億美元大減763億美元，至436億美元(約3,400.8億港元)，在《福布斯》富豪榜退居至第26位，而去年截至12月26日，則排名第8。

至於去年已經失落首富之位的貝索斯，今年則再降兩級至第4位，目前身家為1,100億美元(約8,580億港元)，按年跌870億美元；另年中宣布捐出全副身家的蓋茨，目前淨資產約為1,043億美元，是世界上第6大富有人士。

【煤炭大亨阿達尼躍升第3】

雖則美國今年展開新一輪加息周期，影響科技股估值，導致不少富豪的資產縮水；不過俄烏戰爭刺激天然氣及煤價急升，卻造就印度富豪乘勢崛起，其中煤炭大亨阿達尼不僅膺印度兼亞洲首富，更加成為《福布斯》實時全球億萬富翁榜三甲的首位亞洲人。

外界或對阿達尼的認識不深，事實上，現年60歲的阿達尼自大學輟學後，一手打造阿達尼集團，靠礦業及能源業起家，不僅在澳洲昆士蘭持有煤礦場，還是印度最大民營港口及機場營運商。

隨着阿達尼的旗艦公司阿達尼企業有限公司股價今年由1,500盧比飆升至年底4,172盧比的紀錄新高，其身家在2022年亦水漲船高，按年大增766億美元，至1,271億美元(約9,913.8億港元)。

至於另一進身全球首10大富豪的印度富豪，是信實集團(RIL)董事長安巴尼，外媒報道，現年64歲的安巴尼，在2005年繼承已故父親的煉油及石化業務以來，致力將公司轉型為集能源、零售、電訊及電商一身的巨頭，帶挈今年淨財富上升64億美元，達909億美元(約7,090.2億港元)。