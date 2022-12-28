港股黑期高水140點　金價創半年高

●踏入亞洲時段，美匯指數下跌，報104.21；港匯見7.7996；離岸人民幣(CNH)報6.9651；美元兌日圓處133.48；歐元報1.0636，英鎊報1.2026。金價處1,812.76美元。布油報85.22美元，紐油報79.76美元。比特幣跌1.3%，報1.66萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●道指收報33,241點，升37點或0.11%；標指收報3,829點，跌15點或0.4%；納指收報10,353點，跌144點或1.38%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報19,961點，升368點。

●即月恒生指數夜期上收報19,411點，跌147點，低水182點，成交19,234張。

●紐約期油收報每桶79.53美元，跌0.03美元或0.04%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.33美元，升0.41美元或0.49%。

●紐約期金收報每安士1,823.1美元，升18.9美元或1.05%，創半年高位。

●德國DAX指數收報13,995點，升54點或0.39%；法國CAC指數收報6,550點，升45點或0.7%。英股假期休市。

●日本11月工業產出初值按年跌1.3%。

●物業成交急跌，美聯集團發盈警。

●中國首11月規模以上工企利潤按年跌3.6%。

●普京下令禁止向實行限價的客戶出口俄國石油產品。

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