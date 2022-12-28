港股飆逾400點　重上兩萬關　ATMXJ漲逾2%

內地進一步放寬防疫限制，中、港全面通關及復常可期，港股高開高走，恒生指數升幅擴至超過400點，高見20,057點，近4個月以來首次重上兩萬關。國企指數升150點；科技指數升近百點。

大型科網股跟隨大市向上，小米集團及美團升2.9%；阿里巴巴升2.7%；騰訊升2.4%；京東集團升2.1%。

金融股合力撐市，招商銀行升3.5%；建設銀行升3%；工商銀行升3.3%；香港交易所及中國平安升2%；滙豐控股升1.7%；友邦保險升1.6%。

【09:20】港股做好 科網及金融股撐市 蔚小理受壓

內地落實明年初開關，港股長假期後做好。恒生指數升194點或1%，報19,787點；國企指數高開63點或0.95%，報6,706點；科技指數升40點或1%，報4,165點。

大型科網股領漲，小米集團升2.4%；美團升1.6%；騰訊升1.5%；阿里巴巴升0.9%；京東集團升0.5%。

金融股合力撐市，香港交易所及招商銀行升1.3%；友邦保險升1.1%；中國平安升0.8%；建設銀行升0.6%；滙豐控股升0.2%。

美股Tesla急挫，拖累電動車股受壓。理想汽車跌7.6%；小鵬汽車跌6.8%；蔚來跌6.1%；比亞迪股份跌0.5%。