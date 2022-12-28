香港科指生態圈快速成長　迎「中國新經濟」機遇

中國科技領域在過去十年發展迅速，不少巨頭企業於香港或內地上市。投資者若要捕捉這個「中國新經濟」的浪潮，市場上擁有一個多元化的生態圈將變得甚為重要，因可在投資工具和策略上為投資者提供更多便利和優勢。

【具代表性的中國科技指數】

根據聯合國世界知識產權組織發布的2022年全球創新指數，中國是該指數涵蓋的132個經濟體之中，排名第11位最具創新力的國家，較十年前的第34位大幅提升。

於2020年7月27日推出的恒生科技指數，其成分股由30大市值的香港上市科技公司組成，主要包括從事科技相關業務而且滲透日常生活的大型及中型企業，大部分是來自中國內地的科技企業。

除了考慮個別股票的市值及流動性外，指數納入股份時亦考慮到個股的所屬行業及相關科技主題，尤其着重五個先進科技主題(互聯網、金融科技、雲端科技、電子商務及數碼相關主題)。其他考慮因素包括：個股是否在與科技相關的平台運營、其研發開支與收入比率，以及收入增長等。

【持續擴大的生態圈助構建多元化策略】

該指數推出至今，短短兩年多以來已成為市場焦點，圍繞該指數的產品選擇愈來愈豐富，目前涵蓋ETF、期貨、期權及結構性產品，能滿足不同投資者的需求：指數投資—現時有四隻追蹤恒生科技指數的ETF在香港交易所上市，為個人投資者提供分散投資中國科技行業的低成本及便利工具。於2022年，四隻ETF的平均每日成交額大概為15億港元，較2021年同期增加逾兩倍，反映市場對中國科技巨頭的投資需求強勁。

槓桿投資—香港交易所目前有超過100隻恒生科技指數結構性產品，包括衍生權證及牛熊證。結構性產品的入場門檻低並可獲豁免印花稅，是管理中國科技股波幅且具備成本效益的現貨市場對沖及投資工具。恒生科技指數結構性產品於2022年的平均每日成交額大約為2,350萬港元。

此外，兩隻於香港交易所上市的恒生科技指數槓桿及反向產品亦是便利個人投資者的槓桿投資產品，兩隻產品分別目標提供指數每日表現的兩倍及兩倍反向回報，於2022年，其平均每日成交額共約11億港元，較2021年同期增加逾三倍。

對沖風險—香港交易所的恒生科技指數衍生產品組合是國際投資者對沖中國科技行業的熱門選擇。自恒生科技指數期貨於2020年11月推出以來，該指數的衍生產品生態系統已擴大至包括期權(2021年1月推出)及期貨期權(2022年8月推出)。

【香港ETF市場的各類科技主題式產品】

恒生科技指數衍生產品已成為恒生指數及恒生國企指數衍生產品之外，香港交易所的第三大旗艦產品。未來，隨着更多中國科技企業赴港上市，指數或將納入更多新成員，而市場對各種中國科技投資及對沖工具的需求亦勢將增加。

＊以上所有數據更新至2022年11月底

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁(Brian Roberts)