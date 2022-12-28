【高盛推介】電動車相關股急挫　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指特斯拉內地工廠或減產，股價錄得7連跌，周二(27日)更急跌逾11%，並拖累電動車相關股份急挫。比亞迪股份周三(28日)早段曾受壓低見189.5港元的近1個月低位，及後靠穩反彈，報195元，升約0.5%。有報道指比亞迪執行副總裁廉玉波表示，因疫情影響，本月減產約3萬輛。

小鵬汽車上周五(23日)跌約3.2%，周三早段再度受壓急挫，最低見38.05元。現報38.7元，跌約7.4%。蔚來上周五跌約2%，周三急挫失守80元水平，最低見78.75元，創近1個月低位。現報79.8元，跌約9.7%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪及小鵬好倉於上周五獲資金轉向流入，分別有約610萬及20萬元。此外，蔚來好倉亦於上周五獲小量資金轉向流入。

比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿、低面值。

比迪購27597，行使價213.33元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。

比迪牛64121，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價牛證中街貨最低。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低面值。

比迪熊67001，收回價210元，行使價214元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，市場上槓桿高熊證之一。

小鵬購27154，行使價48.5元，2023年7月10日到期，實際槓桿2.3倍，貼價、低街貨。

蔚來購28188，行使價100元，2023年8月24日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、低街貨。

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