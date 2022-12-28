【高盛推介】美團反彈創3個月新高 資金高位部署淡倉
2022年12月28日 11:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周五(23日)跌約1.6%後周三(28日)早段反彈，早上高開約1.6%後升幅擴大，最高見189.6港元，創自9月至今新高。現報187.3元，升約2.2%。有券商就中國當局近期放寬防疫措施，指消費者信心可能會逐漸恢復，並對互聯網行業持正面看法，將美團列為首選股份之一。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約90萬元。淡倉於上周四(22日)錄得約2,070萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，則見北水上周五轉向沽出美團，錄得約4,300萬元資金淨賣出。
美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿4.5倍，中期、低街貨。
美團牛64891，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價牛證中街貨最低。
美團沽23514，行使價158元，2023年2月21日到期，實際槓桿6.9倍，短期、高槓桿。
美團沽29389，行使價169.9元，2023年3月13日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。
美團熊69979，收回價205元，行使價208元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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