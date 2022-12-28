旅遊復甦遇上飛機短缺　料要捱多幾年貴機票

隨着中國即將解封邊境，各國全面通關只是時間問題，解除旅遊障礙。然而，受到飛機短缺困擾，預計機票價格在可見的將來仍會維持在高位，想「平飛」一轉要繼續等。

外媒引述金融投資機構Jefferies Group的報告指出，受疫情期間供應鏈斷裂影響，目前全球積壓約1.272萬架飛機訂單，可能要等幾年才能順利交付，意味航空公司未來幾年會缺乏足夠飛機，同時航空需求反彈，高機票情況料將持續。

LiveFromALounge.com創辦人Ajay Awtaney表示，民眾習慣疫情期間的便宜機票，而中國重新開放將導致情況變得更糟，不單只是飛機短缺的問題，還有油價等因素。他表示，雖然一些現金流量充足的航空公司具有壓低機票價格的能力，但同時或會促使其他航空公司陷入困境，長遠只會令機票價格更高。

Air Lease創辦人Steve Udvar-Hazy指出，過去兩年的飛機交付持續出現延誤情況，沒有一架是按時交付的，延誤時間達6至7個月。除了供應鏈問題，需求增長過快及勞動力短缺都是原因。

疫情期間各國關閉邊境，在旅遊需求大幅下滑且存在不確定性情況下，航空公司將上千架飛機暫時停泊在沙漠中。目前仍有數百架飛機未重返機隊，有些是因為久未使用需要維修，有些是航空公司打算順勢淘汰的機型，都是造成飛機短缺原因。