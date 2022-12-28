萊坊：今年樓價料跌15%　港府應撤辣招

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數11月份按月再急跌3.3%，市場欠缺利好消息，同時受本地及環球經濟前景急速轉差影響，整體市場氣氛疲弱，預計12月官方指數表現將繼續尋底，全年指數跌幅將達一成半，明年第一季樓價及成交量仍會在低位徘徊。

雖然美國開始減慢加息步伐，但香港銀行體系結餘已跌至1,000億港元以下，預計香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車人士及新造按揭。

他續稱，目前仍視乎與內地通關具體安排及內地疫情，短期內購買力仍然不足，整體成交量維持在低水平，預計未來一季一、二手成交量按月於3,000至4,000宗水平徘徊。政府有需要撤減辣招去增加市場成交，應考慮完全取消SSD及修改BSD稅制。

而發展商明顯減慢推盤步伐，預計短期內不會開售大型項目，未來兩、三個月一手市場成交每月料維持在300至500宗。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

雖然按月租金下跌，但預期入境人士數量開始慢慢回升，對住宅租務有支持，部分原有香港準買家亦開始轉買為租，相信未來數月住宅租金走勢平穩。