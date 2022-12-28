利嘉閣：樓價勢創2003年沙士以來最長跌浪

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署樓價指數於11月份按月挫3.33%，連跌6個月兼創自2008年12月以來的14年最大單月跌幅。今年首11個月樓價累跌13.84%，而比起去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌14.75%。

他指出，樓價指數已跌至2017年8月以來的逾5年新低。而連跌6個月，亦分別平了2015至16年、以及2008年兩次最長跌浪紀錄，估計12月份指數將繼續下跌，勢創2002至03年沙士以來最長的跌浪。

11月份指數跌幅擴大，主要反映10月中旬至11月上旬期間的實際市況，當時施政報告沒有撤辣措施，加上香港第二次加息幅度擴大至1/4厘，令樓價進一步下跌。11月下旬，疫情漸升溫，加上市場憂慮息口持續上升，都未能抵銷陸續放寬的防疫限制，故料下次公布的12月份樓價指數將再錄約2.5%的跌幅，即全年樓價料累跌達16%，終止過去連續13年的升浪。

展望明年市況，雖然近期本港及內地疫情均有升溫，惟國家終於宣布明年1月8日起大幅放寬檢疫限制，並重新容許人員往返海內外，相信短期內香港與內地可實現大規模通關，踏上復常之路。受通關消息刺激，料明年首季樓市可望橫行整固，而當經濟明顯有起色，內地資金重投本地樓市後，樓價料在第一季尾至第二季重拾升軌。