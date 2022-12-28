恒指公司成為負責任投資原則的簽署方

恒生指數公司宣布，成為聯合國支持的負責任投資原則(PRI)的簽署方，將繼續將可持續發展融入業務中，並將ESG因素納入其指數及數據產品，顯示其致力於促進可持續投資的發展，並支持邁向低碳未來的加速轉型。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，作為支持可持續發展的ESG指數公司，將繼續致力促進香港成為綠色和可持續金融中心，並進行相關的投資者教育工作，包括通過每季發表ESG洞見等分享ESG理念，以及與大學於ESG研究方面展開合作等，有關舉措將有助提高公眾對ESG的認識和瞭解，塑造香港更綠色的未來。

PRI是目前全球最具影響力的負責任投資組織，支持各簽署機構將環境、社會及管治(ESG)因素納入投資和所有權決策之中。目前共有逾5,000家簽署方，90多個國家。

恒生指數公司於2010年開展其可持續發展，推出首個可持續發展指數。目前恒生指數系列共有18項與ESG相關的指數，截至2022年11月，追蹤恒生指數公司旗下ESG指數的資產管理總值於過去兩年倍增至60億港元。

為反映上市公司的ESG表現，恒生指數公司自 2014 年起委託香港品質保證局進行 ESG 表現評估。最新評估已涵蓋近 2,000 家香港上市公司及合資格經滬深港通買賣的A 股公司。為了讓公眾可免費閱覽更多 ESG 資訊及提升相關透明度，最新的 ESG 評級已載列於恒生指數公司網站及香港交易所 STAGE 網上資訊平台。