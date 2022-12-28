中原陳永傑：12月樓價指數跌幅料收窄

差餉物業估價署公布，11月私人住宅售價指數報339.4，連跌6個月，按月跌幅擴大至3.3%，跌幅更是2008年11月14年以來，單月最大跌幅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月樓市充斥加息及國內疫情再爆發的負面消息，交投表現遜色，可見樓市當刻正處於最壞時刻，故指數於上月錄3.3%跌幅亦屬正常，料12月指數仍下跌，惟跌幅將收窄。

他解釋指，上月美國作年內第6次加息，累積加幅達3.75厘，加上當時中港兩地通關未有消息，當時一手住宅登記僅錄371宗，按月跌46.8%，創7個月新低，二手住宅登記亦僅錄2,159宗，創34個月新低。而按今年首11個月計，差估署樓價指數已累跌13.8%。

不過他認為，踏入12月，樓市迎來新轉機，多個利好消息相繼出現，首先是中港兩地通關有期，相信樓市正踏上復常之路，加上美國加息放緩，買家入市心態轉強，紛紛加快入市步伐，剛剛過去的聖誕4日長假，中原十大屋苑錄約32宗成交，創2010年後聖誕長假期成交新高，樓價有望成功尋底，料差估署12月份樓價指數仍會錄得跌幅，但跌幅會明顯收窄，相信2023年全年樓價於谷底反彈15%。