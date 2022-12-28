日收緊入境措施　東瀛遊：逾3000位客人受影響

因應日本政府最新公佈收緊防疫限制，由周五(30日)起中港澳地區赴日航班只限使用東京成田、羽田機場、關西國際機場及名古屋中部國際機場著陸。

東瀛遊指，與日本航空確認1月2日回程機位安排，宣布日本航空與東瀛遊合作的直航北海道專機可於明日(29日)如期出發，並將於1月2日順利抵港，合共逾160位客人。

此外，該企與香港航空確實，安排「吉機」接載周一(26日)出發身處北海道共64位客人於下周日(1月1日)如期返港。更隨即安排12月27、28日已出發前往北海道7天旅行團的客人乘坐內陸機經東京，將於1月2、3日順利抵港，當中包括115位客人。

有關12月23至27日乘座香港快運出發之北海道旅行團，今早與航空公司爭取安排於今日(28日)、12月30、31及1月1日將客人由北海道直航送返香港。由於未能確認1月2日回程機位，為保障客人，宣布取消12月29及30日香港快運前往北海道札幌的旅行團、涉及120位客人。客人可以選擇轉團、保留團費或全額退款，且不受任何手續費。

至於未出發而受影響地方的旅行團，東瀛遊執行董事禤國全表示，日本團由12月30日至1月下旬有逾5,000位客人報名，適逢1月下旬為農曆新年旺季，除了與日本航空合作推農曆年北海道札幌專機之外、亦與香港快運推出專機直航前往四國高松，加埋九州、沖繩受影響地區，合共涉及超過3,000位客人，東瀛遊正積極聯絡航空公司尋求適切的方案及了解如何調配航班，安排客人轉往東京、大阪，名古屋等。由於人數眾多，並會絡續分批通知客人，客人可以選擇保留團費、轉團或全額退款，不受任何手續費。