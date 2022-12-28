第一太平戴維斯：明年有望通關　港零售商舖租金升幅最多5%

第一太平戴維斯一份最新報告指出，受制於社交距離措施，加上缺乏訪港遊客消費，2022年最後一季，香港零售商舖市場以淡靜的市況結束，市場基調幾乎與第三季一樣，雖然明年有望通關，但預期商戶及遊客應不會在短期內重返香港，故明年亦未見任何可令本地市場出現強勁復甦的因素，預期明年零售舖位租金將大致與今年相若，全年升幅介乎約0至5%之間。

報告又顯示，本港主要街道尤其是銅鑼灣羅素街、尖沙咀廣東道及旺角西洋菜街等核心街道舖位空置率高企，雖然業主一直嘗試在聖誕節及農曆新年之前租出空置舖位，但仍然缺乏租戶問津。即使第四季香港取消部分旅行限制措施，但本地旅遊業仍然甚無起色，而近年一直作為租賃市場主力的餐飲業，在本季的需求亦見飽和。

另外，奢侈品零售商現已將重點放在購物商場而非商業街道，而隨着年輕一代逐漸成為支持零售市場的生力軍，消費潮流亦從傳統的主流奢侈品轉向更新穎的概念及更實惠的產品。而尚未進軍本地零售市場的內地品牌，其租賃需求在近期似乎在增加，如內地運動品牌就在廣東道開設旗艦店。此外，第四季舖位租金大致與上季持平，不過仍有個別業主借助與內地通關的消息而輕微加租。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，由於市場面對持續的疫情限制措施，加上在美元走強、加息及樓價疲弱等因素影響下，預計2023年零售市場僅會出現溫和復甦。該公司香港商舖部資深董事陳澤鳴亦指，商場本季表現稍勝於街舖，因為業主在今年大多專注於提高出租率而非租金，故大部分商場均錄得較高的出租率。