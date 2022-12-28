道期升100點 油價偏軟
2022年12月28日 16:11
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●美匯指數報104.18；港匯見7.7912；離岸人民幣(CNH)報6.9686；美元兌日圓報133.92；歐元企1.0648，英鎊處1.2040。金價報1,809美元。布油報83.78美元，紐油報79.15元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升100點。
●市後關注點
23:00 美國11月待完成交易房屋銷售
●恒生指數全日收報19,898點，升305點或1.56%；國企指數收報6,772點，升129點或1.95%；科技指收報4,212點，升88點或2.14%。主板成交1,219億港元。https://bit.ly/3I1VnSN
-大摩稱同仁堂國藥短期估值吸引，評級「增持」。
-中金予復星醫藥「跑贏行業」評級。
●滬綜指收跌8點，汽車製造股領跌2.5%，地產股跌0.5%，釀酒股跌0.3%。https://bit.ly/3PVjtAu
●宏利：內地恢復赴港旅遊簽注有助保險需求進一步復甦。
●新加坡明年1月1日提高消費稅到8%，15年以來首次。
●報告：83%受訪高管料未來5年汽車業盈利顯著增長。
●保聯：防疫政策導致航班取消屬於不受保事項。
●澳門博彩中介佣金不得高於淨轉碼總額1.25%。
●農曆年放長假！Tesla上海廠1月下旬停工。
●恒指公司成為負責任投資原則的簽署方。
●日本收緊入境措施，東瀛遊：逾3,000位客人受影響。
●旅遊復甦遇上飛機短缺，料要捱多幾年貴機票。
●松下明年6月結束在日本生產電煮食爐。
●余偉文：大行擬在港復辦大型會議，明年底再搞金融峰會。
●中銀香港私人銀行10周年，資產管理規模複合年均增長率逾4成。